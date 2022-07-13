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Францію охопили лісові пожежі, вигоріло 600 га

Ольга Глущенко Середа, 13 липня 2022, 06:42
фото: SDIS

Кілька регіонах Франції потерпають від лісових пожеж, зокрема в Ландірасі вигоріло 600 га.

Джерело: телеканал BFMTV

Деталі: Три пожежі спалахнули у вівторок у Жиронді, а в Метео-Франс запровадили помаранчевий рівень небезпеки.

Жоден із регіонів не перебуває під контролем, та найбільш небезпечним залишається Ландірас, де вже вигоріло 600 га лісів.

Вітер перешкоджає роботі вогнеборців, яких працює на місці понад 80. Там же перебуває і 30 штурмовиків, а також мобілізований водний бомбардувальник типу Dash.

Занепокоєння також викликає Ля-Тест-де-Бюш, де виникла масштабна пожежа і вже задимлено 70 гектарів. До її гасіння задіяли 80 пожежників. Задіяли ще 60 мобілізованих транспортних засобів, авіацію включно із двома літаками Canadair.

Ще одна пожежа спалахнула у Сусані. Вона вже охопила кілька гектарів, але рятувальники, задіяні до її гасіння, налаштовані досить оптимістично.

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Теми: Франціяпожежа
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