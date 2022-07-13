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Францию охватили лесные пожары, выгорело 600 га

Ольга ГлущенкоСреда, 13 июля 2022, 06:42
Францию охватили лесные пожары, выгорело 600 га
фото: SDIS

Несколько регионов Франции страдают от лесных пожаров, в том числе в Ландирасе выгорело 600 га.

Источник: телеканал BFMTV

Детали: Три пожара вспыхнули во вторник в Жиронде, а в Метео-Франс ввели оранжевый уровень опасности.

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Ни один из регионов не находится под контролем, и наиболее опасным остается Ландирас, где уже выгорело 600 га лесов.

Ветер препятствует работе пожарных, которых работает на месте более 80. Там же находится и 30 штурмовиков, а также мобилизованный водный бомбардировщик типа Dash.

Беспокойство также вызывает Ля-Тест-де-Бюш, где возник масштабный пожар, и уже задымлено 70 гектаров. К его тушению задействовали 80 пожарных. Задействовали еще 60 мобилизованных транспортных средств, авиацию, включая два самолета Canadair.

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Еще один пожар вспыхнул в Сусане. Она уже охватила несколько гектаров, но спасатели, задействованные в ее тушении, настроены довольно оптимистично.

 
 

Темы: Францияпожар
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