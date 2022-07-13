Німеччина оприлюднила список зброї для України

Уряд ФРН оприлюднив список летальної та нелетальної допомоги Україні, що включає озброєння, боєприпаси, пальне, медичні засоби, обмундирування, намети й спальники тощо.

Джерело: сайт федерального уряду Німеччини

Дослівно: У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік.

Додаткові кошти спрямовані насамперед на користь України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких, у свою чергу, можуть бути відшкодовані витрати держав-членів ЄС на підтримку України".

Деталі: Станом на 12 липня надано летальні та нелетальні послуги військової підтримки:

3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;

14 тисяч протитанкових мін;

500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER;

2700 переносних зенітно-ракетних комплексів "СТРІЛА";

7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включно з проведенням навчань та забезпечення запчастинами (спільний проєкт з Нідерландами);

21,8 млн патронів до вогнепальної зброї;

50 протибункерних ракет;

100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами й затворами;

100 тисяч ручних гранат;

5,3 тис. зарядів вибухівки;

100 тис. метрів детонаційного шнура та 100 тис. детонаторів;

350 тис. інших детонаторів;

10 500 снарядів калібру 155 мм;

10 протидронових гармат;

14 протидронових датчиків і генераторів завад;

100 автоінжекторних пристроїв;

28 000 бойових касок;

15 палет військового обмундирування;

280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

100 наметів;

12 генераторів;

6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних світильників;

захисний одяг, хірургічні маски;

10 000 спальних мішків;

600 захисних окулярів;

радіочастотна система;

3000 польових телефонів;

польовий госпіталь (спільний проект з Естонією);

353 окулярів нічного бачення;

4 електронні засоби боротьби з дронами;

165 польових біноклів;

медичний матеріал (зокрема рюкзаки, компресійні пов'язки);

38 лазерних далекомірів;

дизельне пальне та бензин (поставки тривають);

10 тонн рідини AdBlue для двигунів;

500 медичних сіток;

402 000 попередньо розфасованих військових страв готові

запчастини для МіГ-29;

30 захищених автомобілів.

Крім того, заплановано поставки:

53 000 пострілів зенітних боєприпасів;

8 мобільних наземних РЛС та тепловізійних приладів;

3 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000;

4000 пострілів зенітних танкових боєприпасів;

10 (+10 опціонально) автономних надводних дронів;

14 тягачів та 14 напівпричепів;

2 тягачі та 4 причепи;

43 розвідувальні дрони;

1 високочастотний пристрій з обладнанням;

10 захищених автомобілів;

7 глушилок;

8 електронних пристроїв захисту від дронів;

4 мобільних, дистанційно керованих та захищених пристрої розмінування;

65 холодильників для медикаментів;

1 пункт дезактивації транспортних засобів;

54 БТР М113 із озброєнням (системи з Данії, переозброєння фінансується Німеччиною);

30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6000 зенітних боєприпасів;

Система ППО IRIS-T SLM;

РЛС виявлення артилерії COBRA;

80 пікапів;

3 реактивні системи залпового вогню MARS ыз боєзапасом;

100 000 аптечок;

3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2.

Більша частина цих поставок пов'язана з ремонтом чи виробництво ще завершено.

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Із міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини утримується від надання деталей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача.