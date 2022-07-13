Німеччина оприлюднила список зброї для України
Уряд ФРН оприлюднив список летальної та нелетальної допомоги Україні, що включає озброєння, боєприпаси, пальне, медичні засоби, обмундирування, намети й спальники тощо.
Джерело: сайт федерального уряду Німеччини
Дослівно: У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік.
Додаткові кошти спрямовані насамперед на користь України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких, у свою чергу, можуть бути відшкодовані витрати держав-членів ЄС на підтримку України".
Деталі: Станом на 12 липня надано летальні та нелетальні послуги військової підтримки:
- 3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;
- 14 тисяч протитанкових мін;
- 500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER;
- 2700 переносних зенітно-ракетних комплексів "СТРІЛА";
- 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включно з проведенням навчань та забезпечення запчастинами (спільний проєкт з Нідерландами);
- 21,8 млн патронів до вогнепальної зброї;
- 50 протибункерних ракет;
- 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами й затворами;
- 100 тисяч ручних гранат;
- 5,3 тис. зарядів вибухівки;
- 100 тис. метрів детонаційного шнура та 100 тис. детонаторів;
- 350 тис. інших детонаторів;
- 10 500 снарядів калібру 155 мм;
- 10 протидронових гармат;
- 14 протидронових датчиків і генераторів завад;
- 100 автоінжекторних пристроїв;
- 28 000 бойових касок;
- 15 палет військового обмундирування;
- 280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 100 наметів;
- 12 генераторів;
- 6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 125 біноклів;
- 1200 лікарняних ліжок;
- 18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних світильників;
- захисний одяг, хірургічні маски;
- 10 000 спальних мішків;
- 600 захисних окулярів;
- радіочастотна система;
- 3000 польових телефонів;
- польовий госпіталь (спільний проект з Естонією);
- 353 окулярів нічного бачення;
- 4 електронні засоби боротьби з дронами;
- 165 польових біноклів;
- медичний матеріал (зокрема рюкзаки, компресійні пов'язки);
- 38 лазерних далекомірів;
- дизельне пальне та бензин (поставки тривають);
- 10 тонн рідини AdBlue для двигунів;
- 500 медичних сіток;
- 402 000 попередньо розфасованих військових страв готові
- запчастини для МіГ-29;
- 30 захищених автомобілів.
Крім того, заплановано поставки:
- 53 000 пострілів зенітних боєприпасів;
- 8 мобільних наземних РЛС та тепловізійних приладів;
- 3 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000;
- 4000 пострілів зенітних танкових боєприпасів;
- 10 (+10 опціонально) автономних надводних дронів;
- 14 тягачів та 14 напівпричепів;
- 2 тягачі та 4 причепи;
- 43 розвідувальні дрони;
- 1 високочастотний пристрій з обладнанням;
- 10 захищених автомобілів;
- 7 глушилок;
- 8 електронних пристроїв захисту від дронів;
- 4 мобільних, дистанційно керованих та захищених пристрої розмінування;
- 65 холодильників для медикаментів;
- 1 пункт дезактивації транспортних засобів;
- 54 БТР М113 із озброєнням (системи з Данії, переозброєння фінансується Німеччиною);
- 30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6000 зенітних боєприпасів;
- Система ППО IRIS-T SLM;
- РЛС виявлення артилерії COBRA;
- 80 пікапів;
- 3 реактивні системи залпового вогню MARS ыз боєзапасом;
- 100 000 аптечок;
- 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2.
Більша частина цих поставок пов'язана з ремонтом чи виробництво ще завершено.
Із міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини утримується від надання деталей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача.