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Німеччина оприлюднила список зброї для України

Олена РощінаСереда, 13 липня 2022, 07:34

Уряд ФРН оприлюднив список летальної та нелетальної допомоги Україні, що включає озброєння, боєприпаси, пальне, медичні засоби, обмундирування, намети й спальники тощо.

Джерело: сайт федерального уряду Німеччини

Дослівно: У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік.

Додаткові кошти спрямовані насамперед на користь України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких, у свою чергу, можуть бути відшкодовані витрати держав-членів ЄС на підтримку України".

Деталі: Станом на 12 липня надано летальні та нелетальні послуги військової підтримки:

  • 3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;
  • 14 тисяч протитанкових мін;
  • 500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER;
  • 2700 переносних зенітно-ракетних комплексів "СТРІЛА";
  • 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включно з проведенням навчань та забезпечення запчастинами (спільний проєкт з Нідерландами);
  • 21,8 млн патронів до вогнепальної зброї;
  • 50 протибункерних ракет;
  • 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами й затворами;
  • 100 тисяч ручних гранат;
  • 5,3 тис. зарядів вибухівки;
  • 100 тис. метрів детонаційного шнура та 100 тис. детонаторів;
  • 350 тис. інших детонаторів;
  • 10 500 снарядів калібру 155 мм;
  • 10 протидронових гармат;
  • 14 протидронових датчиків і генераторів завад;
  • 100 автоінжекторних пристроїв;
  • 28 000 бойових касок;
  • 15 палет військового обмундирування;
  • 280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • 100 наметів;
  • 12 генераторів;
  • 6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 125 біноклів;
  • 1200 лікарняних ліжок;
  • 18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних світильників;
  • захисний одяг, хірургічні маски;
  • 10 000 спальних мішків;
  • 600 захисних окулярів;
  • радіочастотна система;
  • 3000 польових телефонів;
  • польовий госпіталь (спільний проект з Естонією);
  • 353 окулярів нічного бачення;
  • 4 електронні засоби боротьби з дронами;
  • 165 польових біноклів;
  • медичний матеріал (зокрема рюкзаки, компресійні пов'язки);
  • 38 лазерних далекомірів;
  • дизельне пальне та бензин (поставки тривають);
  • 10 тонн рідини AdBlue для двигунів;
  • 500 медичних сіток;
  • 402 000 попередньо розфасованих військових страв готові
  • запчастини для МіГ-29;
  • 30 захищених автомобілів.

Крім того, заплановано поставки:

  • 53 000 пострілів зенітних боєприпасів;
  • 8 мобільних наземних РЛС та тепловізійних приладів;
  • 3 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000;
  • 4000 пострілів зенітних танкових боєприпасів;
  • 10 (+10 опціонально) автономних надводних дронів;
  • 14 тягачів та 14 напівпричепів;
  • 2 тягачі та 4 причепи;
  • 43 розвідувальні дрони;
  • 1 високочастотний пристрій з обладнанням;
  • 10 захищених автомобілів;
  • 7 глушилок;
  • 8 електронних пристроїв захисту від дронів;
  • 4 мобільних, дистанційно керованих та захищених пристрої розмінування;
  • 65 холодильників для медикаментів;
  • 1 пункт дезактивації транспортних засобів;
  • 54 БТР М113 із озброєнням (системи з Данії, переозброєння фінансується Німеччиною);
  • 30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6000 зенітних боєприпасів;
  • Система ППО IRIS-T SLM;
  • РЛС виявлення артилерії COBRA;
  • 80 пікапів;
  • 3 реактивні системи залпового вогню MARS ыз боєзапасом;
  • 100 000 аптечок;
  • 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2.

Більша частина цих поставок пов'язана з ремонтом чи виробництво ще завершено.

ВІДЕО ДНЯ

Із міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини утримується від надання деталей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача.

УП, доповнено
Теми: зброяНімеччинаУкраїнавійна
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