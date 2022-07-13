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Германия обнародовала список оружия для Украины

Елена РощинаСреда, 13 июля 2022, 07:34

Правительство ФРГ обнародовало список летальной и нелетальной помощи Украине, который включает вооружение, боеприпасы, горючее, медицинские средства, обмундирование, палатки и спальники и прочее.

Источник: сайт федерального правительства Германии

Дословно: "В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на инициативу модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год.

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Дополнительные средства направлены в первую очередь в пользу Украины. В то же время, они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых, в свою очередь, могут быть возмещены расходы государств-членов ЕС на поддержку Украины".

Детали: По состоянию на 12 июля предоставлены летальные и нелетальные услуги военной поддержки:

  • 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;
  • 14 тысяч противотанковых мин;
  • 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER;
  • 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов "СТРЕЛА";
  • 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);
  • 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;
  • 50 противобункерных ракет;
  • 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
  • 100 тысяч ручных гранат;
  • 5,3 тыс. зарядов взрывчатки;
  • 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов;
  • 350 тыс. других детонаторов;
  • 10500 снарядов калибра 155 мм;
  • 10 противодроновых пушек;
  • 14 противодроновых датчиков и генераторов помех;
  • 100 автоинжекторных устройств;
  • 28 000 боевых касок;
  • 15 паллет военного обмундирования;
  • 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 100 палаток;
  • 12 генераторов;
  • 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 125 биноклей;
  • 1200 больничных коек;
  • 18 паллет медицинского материала, 60 хирургических светильников;
  • защитная одежда, хирургические маски;
  • 10000 спальных мешков;
  • 600 защитных очков;
  • радиочастотная система;
  • 3000 полевых телефонов;
  • полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
  • 353 очков ночного видения;
  • 4 электронных средства борьбы с дронами;
  • 165 полевых биноклей;
  • медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);
  • 38 лазерных дальномеров;
  • Дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);
  • 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;
  • 500 медицинских сеток;
  • 402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых;
  • запчасти для МиГ-29;
  • 30 защищенных автомобилей.

Кроме того, планируются поставки:

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  • 53 000 выстрелов зенитных боеприпасов;
  • 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
  • 3 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000;
  • 4000 выстрелов зенитных танковых боеприпасов;
  • 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов;
  • 14 тягачей и 14 полуприцепов;
  • 2 тягача и 4 прицепа;
  • 43 разведывательных дрона;
  • 1 высокочастотное устройство с оборудованием;
  • 10 защищенных автомобилей;
  • 7 глушилок;
  • 8 электронных устройств защиты от дронов;
  • 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
  • 65 холодильников для медикаментов;
  • 1 пункт дезактивации транспортных средств;
  • 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, перевооружение финансируется Германией);
  • 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов;
  • Система ПВО IRIS-T SLM;
  • РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
  • 80 пикапов;
  • 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;
  • 100 000 аптечек;
  • 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.

Большая часть этих поставок связана с ремонтом или производство еще не завершено.

Из соображений безопасности федеральное правительство Германии воздерживается от предоставления деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится передача.

УП, дополнено
Темы: оружиеГерманияУкраинавойна
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