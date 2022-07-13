Германия обнародовала список оружия для Украины

Правительство ФРГ обнародовало список летальной и нелетальной помощи Украине, который включает вооружение, боеприпасы, горючее, медицинские средства, обмундирование, палатки и спальники и прочее.

Источник: сайт федерального правительства Германии

Дословно: "В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на инициативу модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год.

Дополнительные средства направлены в первую очередь в пользу Украины. В то же время, они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых, в свою очередь, могут быть возмещены расходы государств-членов ЕС на поддержку Украины".

Детали: По состоянию на 12 июля предоставлены летальные и нелетальные услуги военной поддержки:

3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;

14 тысяч противотанковых мин;

500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER;

2700 переносных зенитно-ракетных комплексов "СТРЕЛА";

7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);

21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;

50 противобункерных ракет;

100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;

100 тысяч ручных гранат;

5,3 тыс. зарядов взрывчатки;

100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов;

350 тыс. других детонаторов;

10500 снарядов калибра 155 мм;

10 противодроновых пушек;

14 противодроновых датчиков и генераторов помех;

100 автоинжекторных устройств;

28 000 боевых касок;

15 паллет военного обмундирования;

280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

100 палаток;

12 генераторов;

6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;

125 биноклей;

1200 больничных коек;

18 паллет медицинского материала, 60 хирургических светильников;

защитная одежда, хирургические маски;

10000 спальных мешков;

600 защитных очков;

радиочастотная система;

3000 полевых телефонов;

полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);

353 очков ночного видения;

4 электронных средства борьбы с дронами;

165 полевых биноклей;

медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);

38 лазерных дальномеров;

Дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);

10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;

500 медицинских сеток;

402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых;

запчасти для МиГ-29;

30 защищенных автомобилей.

Кроме того, планируются поставки:

53 000 выстрелов зенитных боеприпасов;

8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;

3 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000;

4000 выстрелов зенитных танковых боеприпасов;

10 (+10 опционально) автономных надводных дронов;

14 тягачей и 14 полуприцепов;

2 тягача и 4 прицепа;

43 разведывательных дрона;

1 высокочастотное устройство с оборудованием;

10 защищенных автомобилей;

7 глушилок;

8 электронных устройств защиты от дронов;

4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;

65 холодильников для медикаментов;

1 пункт дезактивации транспортных средств;

54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, перевооружение финансируется Германией);

30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов;

Система ПВО IRIS-T SLM;

РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

80 пикапов;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;

100 000 аптечек;

3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.

Большая часть этих поставок связана с ремонтом или производство еще не завершено.

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Из соображений безопасности федеральное правительство Германии воздерживается от предоставления деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится передача.