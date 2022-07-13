Германия обнародовала список оружия для Украины
Правительство ФРГ обнародовало список летальной и нелетальной помощи Украине, который включает вооружение, боеприпасы, горючее, медицинские средства, обмундирование, палатки и спальники и прочее.
Источник: сайт федерального правительства Германии
Дословно: "В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на инициативу модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год.
Дополнительные средства направлены в первую очередь в пользу Украины. В то же время, они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых, в свою очередь, могут быть возмещены расходы государств-членов ЕС на поддержку Украины".
Детали: По состоянию на 12 июля предоставлены летальные и нелетальные услуги военной поддержки:
- 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;
- 14 тысяч противотанковых мин;
- 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER;
- 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов "СТРЕЛА";
- 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);
- 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;
- 50 противобункерных ракет;
- 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
- 100 тысяч ручных гранат;
- 5,3 тыс. зарядов взрывчатки;
- 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов;
- 350 тыс. других детонаторов;
- 10500 снарядов калибра 155 мм;
- 10 противодроновых пушек;
- 14 противодроновых датчиков и генераторов помех;
- 100 автоинжекторных устройств;
- 28 000 боевых касок;
- 15 паллет военного обмундирования;
- 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 100 палаток;
- 12 генераторов;
- 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 125 биноклей;
- 1200 больничных коек;
- 18 паллет медицинского материала, 60 хирургических светильников;
- защитная одежда, хирургические маски;
- 10000 спальных мешков;
- 600 защитных очков;
- радиочастотная система;
- 3000 полевых телефонов;
- полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
- 353 очков ночного видения;
- 4 электронных средства борьбы с дронами;
- 165 полевых биноклей;
- медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);
- 38 лазерных дальномеров;
- Дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);
- 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;
- 500 медицинских сеток;
- 402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых;
- запчасти для МиГ-29;
- 30 защищенных автомобилей.
Кроме того, планируются поставки:
- 53 000 выстрелов зенитных боеприпасов;
- 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
- 3 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000;
- 4000 выстрелов зенитных танковых боеприпасов;
- 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов;
- 14 тягачей и 14 полуприцепов;
- 2 тягача и 4 прицепа;
- 43 разведывательных дрона;
- 1 высокочастотное устройство с оборудованием;
- 10 защищенных автомобилей;
- 7 глушилок;
- 8 электронных устройств защиты от дронов;
- 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
- 65 холодильников для медикаментов;
- 1 пункт дезактивации транспортных средств;
- 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, перевооружение финансируется Германией);
- 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов;
- Система ПВО IRIS-T SLM;
- РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
- 80 пикапов;
- 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;
- 100 000 аптечек;
- 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.
Большая часть этих поставок связана с ремонтом или производство еще не завершено.
Из соображений безопасности федеральное правительство Германии воздерживается от предоставления деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится передача.