Росія продовжує вбивати жителів Донбасу: за добу 4 жертви, 8 поранених

За добу вівторка російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області, 8 людей дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "За 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Бахмуті і 1 у Часовому Ярі. Ще 8 людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин на українській землі".