Росія продовжує вбивати жителів Донбасу: за добу 4 жертви, 8 поранених
Середа, 13 липня 2022, 08:15
За добу вівторка російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області, 8 людей дістали поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова: "За 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Бахмуті і 1 у Часовому Ярі. Ще 8 людей отримали поранення.
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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин на українській землі".