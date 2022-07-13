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Россия продолжает убивать жителей Донбасса: за сутки 4 жертвы, 8 раненых

Валентина РоманенкоСреда, 13 июля 2022, 08:15

За сутки вторника российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области, 8 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 12 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке, 1 в Бахмуте и 1 в Часовом Яру. Еще 8 человек получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Россияне будут отвечать за каждое свое преступление на украинской земле".

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Темы: Донецкая областьвойна
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