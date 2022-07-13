Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищують ворожі склади на Луганщині, але ворог посилив роботу ДРГ – Гайдай

Ірина БалачукСереда, 13 липня 2022, 08:26
ЗСУ знищують ворожі склади на Луганщині, але ворог посилив роботу ДРГ – Гайдай
ЗСУ знищують ворожі склади боєприпасів у Луганській області. ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в області майже щодня знищують ворожі склади боєприпасів та знешкоджують диверсійно-розвідувальні групи.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї.

Реклама:

Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні. Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів". 

 
Наслідки російських обстрілів на Луганщині
Фото з Telegram Гайдая 

Деталі: За словами Гайдая, росіяни тиснуть не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку.

Він зазначив, що до тих населених пунктів Луганщини, які ще тримають ЗСУ, звідти далеко. Але дії росіян загрожують великим містам Донеччини і можуть порушити чи вимусити перебудувати українські захисні укріплення.   

ВІДЕО ДНЯ
 
Наслідки російських обстрілів на Луганщині
Фото з Telegram Гайдая 

Також, за словами голови ОВА, окупанти не припиняють авіаційний та артилерійський тиск в районах адміністративних меж областей. Зокрема, загарбники б’ють по Верхньокам’янському та Білогорівці – за добу було завдано 4 ракетних та 2 авіаційних удари.

Крім того, 12 липня росіяни 13 разів застосовували артилерію по мирних будинках у цих та прилеглих населених пунктах.

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: