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ЗСУ знищують ворожі склади на Луганщині, але ворог посилив роботу ДРГ – Гайдай

Ірина БалачукСереда, 13 липня 2022, 08:26
ЗСУ знищують ворожі склади боєприпасів у Луганській області. ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в області майже щодня знищують ворожі склади боєприпасів та знешкоджують диверсійно-розвідувальні групи.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї.

Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні. Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів". 

 
Наслідки російських обстрілів на Луганщині
Фото з Telegram Гайдая 

Деталі: За словами Гайдая, росіяни тиснуть не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку.

Він зазначив, що до тих населених пунктів Луганщини, які ще тримають ЗСУ, звідти далеко. Але дії росіян загрожують великим містам Донеччини і можуть порушити чи вимусити перебудувати українські захисні укріплення.   

 
Наслідки російських обстрілів на Луганщині
Фото з Telegram Гайдая 

Також, за словами голови ОВА, окупанти не припиняють авіаційний та артилерійський тиск в районах адміністративних меж областей. Зокрема, загарбники б’ють по Верхньокам’янському та Білогорівці – за добу було завдано 4 ракетних та 2 авіаційних удари.

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Крім того, 12 липня росіяни 13 разів застосовували артилерію по мирних будинках у цих та прилеглих населених пунктах.

Теми: Луганська областьвійна
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