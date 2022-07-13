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ВСУ уничтожают вражеские склады в Луганской области, но враг усилил работу ДРГ – Гайдай

Ирина БалачукСреда, 13 июля 2022, 08:26
ВСУ уничтожают вражеские склады боеприпасов в Луганской области. ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в области почти ежедневно уничтожают вражеские склады боеприпасов и обезвреживают диверсионно-разведывательные группы.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Российская армия не прекращает обстрелы. Однако, скорее всего, бережет существующие запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нашего нового дальнобойного оружия.

Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске. Сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно. Поэтому вперед снова идут ДРГ оккупантов, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне. Усидение диверсионных разведывательных мероприятий обуславливается нехваткой боеприпасов".

Детали: По словам Гайдая, россияне давят не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и из Изюмского направления. 

 
Последствия российских обстрелов в Луганской области
ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

Он отметил, что до тех населенных пунктов Луганской области, которые еще держат ВСУ, оттуда далеко. Но действия россиян угрожают крупным городам Донецкой области и могут нарушить или вынудить перестроить украинские защитные укрепления. 

 
Последствия российских обстрелов в Луганской области
ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

Также, по словам главы ОВА, оккупанты не прекращают авиационное и артиллерийское давление в районах административных границ областей. В частности, захватчики бьют по Верхнекаменскому и Белогоровке – за сутки были нанесены 4 ракетных и 2 авиационных удара.

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Кроме того, 12 июля россияне 13 раз применяли артиллерию по мирным домам в этих и близлежащих населенных пунктах.

Темы: Луганская областьвойна
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