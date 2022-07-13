У Канаді подали позов до суду, щоби зупинити постачання турбін для "Північного потоку"

Світовий Конгрес Українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє National Post.

У вівторок СКУ заявив, що подає позов у Канаді, щоб запобігти поверненню турбіни і не допустити подальшого обслуговування російських турбін в Канаді у майбутньому. За даними джерел "Європейської правди", у вівторок 12 липня позов вже подали до суду.

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Лідер організації Пол Грод наголосив, що це рішення є "великою помилкою з жахливими наслідками".

"Ми не можемо постачати терористичну державу інструментами, які їй потрібні для отримання коштів на фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей", - наголосив він.

За його словами, можна знайти кращі рішення, ніж просто піддатися на вимоги Росії, нагадавши, що постачати російський газ до Європи можна було би через українську ГТС. Він визнає, що за принципову позицію демократичному світу доведеться платити дорожче, але єдиний спосіб зупинити страждання України - це зупинити війну.

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"Люди і бізнес, які вірять в ідеї свободи, демократії і прав людини, можуть і мають об’єднатися для пошуку проривних рішень в енергетичній кризі, яку створила Росія… Ми розуміємо, що потерпає увесь світ - зростають ціни на продукти, є дефіцит продовольства, зростають ціни на газ. Усе це - через Владіміра Путіна, і ми не маємо про це забувати. Потрібно бути дуже рішучими і принциповими, тому що Путін експлуатуватиме будь-які наші вагання", - наголосив Пол Грод.

Нагадаємо, Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.

В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.

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