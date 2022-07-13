В Канаде подали иск в суд, чтобы остановить поставки турбин для "Северного потока"

Всемирный Конгресс Украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать обратно после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает National Post.

Во вторник ВКУ заявил, что подает иск в Канаде, чтобы предотвратить возвращение турбины и не допустить дальнейшего обслуживания российских турбин в Канаде в будущем. По данным источников "Европейской правды", во вторник 12 июля иск уже подали в суд.

Лидер организации Пол Грод подчеркнул, что это решение является "большой ошибкой с ужасными последствиями".

"Мы не можем снабжать террористическое государство инструментами, которые ему нужны для получения средств на финансирование убийства десятков тысяч невинных людей", - подчеркнул он.

По его словам, можно найти лучшие решения, чем просто поддаться требованиям России, в том числе поставлять российский газ в Европу можно было бы через украинскую ГТС. Он признает, что за принципиальную позицию демократическому миру придется платить дороже, но единственный способ остановить страдания Украины – это остановить войну.

"Люди и бизнес, верящие в идеи свободы, демократии и прав человека, могут и должны объединиться для поиска прорывных решений в энергетическом кризисе, который создала Россия… Мы понимаем, что страдает весь мир - растут цены на продукты, есть дефицит продовольствия, растут цены на газ. Все это - из-за Владимира Путина, и мы не должны об этом забывать. Нужно быть очень решительными и принципиальными, потому что Путин будет эксплуатировать любые наши колебания", - подчеркнул Пол Грод.

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Напомним, Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода.

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