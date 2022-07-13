ЗСУ вже знищили 37 570 окупантів і 3 832 ворожих ББМ

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 37 570 військових, 3 832 бойових броньованих машини та 839 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 570 (+10) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 649 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 832 (+3) од,

артилерійських систем – 839 (+1) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засобів ППО – 109 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2) од,

крилатих ракет – 155 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 704 (+5) од,

спеціальної техніки – 67 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.