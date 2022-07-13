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ВСУ уже уничтожили 37 570 оккупантов и 3 832 вражеских ББМ

Ирина БалачукСреда, 13 июля 2022, 09:01
ВСУ уничтожают оккупантов. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 37 570 военных, 3 832 боевых бронированных машин и 839 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 37 570 (+10) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 649 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 832 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 839 (+1) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средств ПВО – 109 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 678 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 155 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 704 (+5) ед,
  • специальной техники – 67 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.

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