ВСУ уже уничтожили 37 570 оккупантов и 3 832 вражеских ББМ
Среда, 13 июля 2022, 09:01
Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 37 570 военных, 3 832 боевых бронированных машин и 839 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 37 570 (+10) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 649 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 832 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 839 (+1) ед,
- РСЗО – 247 (+0) ед,
- средств ПВО – 109 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 678 (+2) ед,
- крылатых ракет – 155 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 704 (+5) ед,
- специальной техники – 67 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.
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