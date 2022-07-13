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Ситуація в областях: окупанти б’ють по сходу і півдню країни, на Херсонщині викрадають людей

Ірина БалачукСереда, 13 липня 2022, 09:44
Ситуація в областях: окупанти б’ють по сходу і півдню країни, на Херсонщині викрадають людей
Наслідки російських обстрілів Харківської області. Фото з Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Російські війська не припиняють обстрілювати східні та південні області України, на Харківщині і Донеччині багато поранених і загиблих, у Херсонській області окупанти викрадають місцевих мешканців.  

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8:00 13 липня

Деталі: На Дніпропетровщині за ніч збили над Нікопольським районом два ворожих безпілотники. Також ворог двічі за ніч обстріляв з РСЗВ Нікопольський район – саме місто Нікополь, Червоногригорівську та Мирівську громади. У Мирівській пошкоджено заклад соціальної інфраструктури, у Червоногригорівській – лінію електропередач. Без світла залишилися кілька тисяч людей. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо, під час обстрілів ніхто не постраждав.

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Харківська область: Вночі зафіксували російські ракети, спрацювала ППО, постраждалих немає. Протягом доби окупанти нанесли удари із РСЗВ по Індустріальному району Харкова – п’ятеро людей отримали поранення. По області росіяни обстрілювали Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, виникали пожежі на відкритих територіях. По області – 5 поранених (в Золочівській громаді – одна людина, смт Слатине – 2 людини, в Ізюмському районі – 2 людини). Загинула одна людина у Слатиному.

Луганщина: ворог не припиняє авіаційний та артилерійський тиск в районах адміністративних меж областей. Зокрема, окупанти били по Верхньокам’янському та Білогорівці. Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари. Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів – 13 разів за добу росіяни застосовували цей вид зброї проти мирних помешкань. Зросла активність ворожих ДРГ. На окупованих територіях продовжуються "кадрові призначення": "прокуратуру Сєвєродонецька" очолив зрадник України, колишній адвокат Саркисян.

Донецька область: російська окупаційна армія не припиняє обстрілювати Авдіївку (житловий сектор, район церкви, садового товариства та Будинку культури), Красногорівку (житловий сектор), Торецьк (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор). Зранку були ракетні удари по Костянтинівці, Краматорську, Нью-Йорку. Зруйновані житлові будинки та інфраструктура, є поранені серед цивільних, інформація уточнюється. За добу по області – 4 загиблих, 8 поранених.

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Миколаївщина: вночі окупанти обстріляли околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає. Зранку 13 липня обстріляли с. Широке Широківської громади, обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає. Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, с. Кавказ, с. Семенівка та с. Висунськ. Також вранці обстрілів зазнало смт Березнегувате. Інформація щодо пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Херсонська область: напружена ситуація по всій області. Після вибухів у Новій Каховці пошкоджено багато об’єктів інфраструктури та будинки місцевих мешканців. Також було знищено багато техніки окупантів, зокрема ракет і боєприпасів. Обстріли та вибухи тривають і у районах. Внаслідок боїв у Бериславському районі є загиблі та ранені. Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. У Херсоні побільшало російських патрульних поліцейських.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях.

Теми: Українавійна
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