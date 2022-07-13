Ситуация в областях: оккупанты бьют по востоку и югу страны, в Херсонской области похищают людей

Российские войска не прекращают обстреливать восточные и южные области Украины, в Харьковской и Донецкой областях много раненых и погибших, в Херсонской области оккупанты похищают местных жителей.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8:00 13 июля

Детали: На Днепропетровщине за ночь сбили над Никопольским районом два вражеских беспилотника. Также враг дважды за ночь обстрелял из РСЗО Никопольский район – сам город Никополь, Красногригорьевскую и Мировскую общины. В Мировской повреждено учреждение социальной инфраструктуры, в Красногригорьевской – линию электропередач. Без света осталось несколько тысяч человек. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков. Предварительно во время обстрелов никто не пострадал.

Реклама:

Харьковская область: Ночью зафиксировали российские ракеты, сработало ПВО, пострадавших нет. В течение суток оккупанты нанесли удары с РСЗО по Индустриальному району Харькова – пять человек получили ранения. По области россияне обстреливали Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, возникали пожары на открытых территориях. По области – 5 раненых (в Золочевской общине – один человек, пгт Слатино – 2 человека, в Изюмском районе – 2 человека). Погиб один человек в Слатино.

Луганщина: враг не прекращает авиационное и артиллерийское давление в районах административных границ. В частности, оккупанты били по Верхнекаменскому и Белогоровке. Всего за сутки нанесли четыре ракетных и два авиационных удара. Артиллерия оккупантов тоже не прекращает разрушение этих и близлежащих населенных пунктов – 13 раз за сутки россияне применяли этот вид оружия против мирных помещений. Возросла активность вражеских ДРГ. На оккупированных территориях продолжаются "кадровые назначения": "прокуратуру Северодонецка" возглавил предатель Украины, бывший адвокат Саркисян.

Донецкая область: российская оккупационная армия не прекращает обстреливать Авдеевку (жилой сектор, район церкви, садового общества и Дома культуры), Красногоровку (жилой сектор), Торецк (жилой сектор), Бахмут (жилой сектор). Утром были ракетные удары по Константиновке, Краматорску, Нью-Йорку. Разрушены жилые дома и инфраструктура, есть раненые среди гражданских, информация уточняется. За сутки по области – 4 погибших, 8 раненых.

ВИДЕО ДНЯ

Николаевщина: ночью оккупанты обстреляли окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Повреждений и пострадавших нет. Утром 13 июля было обстреляно с. Широкое Широковской общины, обстрелы были преимущественно за пределами населенного пункта. Пострадавших нет. Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Березнеговатской общины по линии разграничения. Также под обстрелами оказались территории вблизи пгт Березнеговатое, с. Кавказ, с. Семеновка и с. Высунск. Также утром оккупанты обстреляли пгт Березнеговатое. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

Херсонская область: напряженная обстановка по всей области. После взрывов в Новой Каховке повреждены многие объекты инфраструктуры и дома местных жителей. Также было уничтожено много техники оккупантов, в том числе ракет и боеприпасов. Обстрелы и взрывы продолжаются и в районах. В результате боев в Бериславском районе есть погибшие и раненые. Продолжают поступать сообщения о похищении людей. В Херсоне стало больше российских патрульных полицейских.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях.