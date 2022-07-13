Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ситуация в областях: оккупанты бьют по востоку и югу страны, в Херсонской области похищают людей

Ирина БалачукСреда, 13 июля 2022, 09:44
Ситуация в областях: оккупанты бьют по востоку и югу страны, в Херсонской области похищают людей
Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото с Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Российские войска не прекращают обстреливать восточные и южные области Украины, в Харьковской и Донецкой областях много раненых и погибших, в Херсонской области оккупанты похищают местных жителей.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8:00 13 июля

Детали: На Днепропетровщине за ночь сбили над Никопольским районом два вражеских беспилотника. Также враг дважды за ночь обстрелял из РСЗО Никопольский район – сам город Никополь, Красногригорьевскую и Мировскую общины. В Мировской повреждено учреждение социальной инфраструктуры, в Красногригорьевской – линию электропередач. Без света осталось несколько тысяч человек. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков. Предварительно во время обстрелов никто не пострадал.

Реклама:

Харьковская область: Ночью зафиксировали российские ракеты, сработало ПВО, пострадавших нет. В течение суток оккупанты нанесли удары с РСЗО по Индустриальному району Харькова – пять человек получили ранения. По области россияне обстреливали Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, возникали пожары на открытых территориях. По области – 5 раненых (в Золочевской общине – один человек, пгт Слатино – 2 человека, в Изюмском районе – 2 человека). Погиб один человек в Слатино.

Луганщина: враг не прекращает авиационное и артиллерийское давление в районах административных границ. В частности, оккупанты били по Верхнекаменскому и Белогоровке. Всего за сутки нанесли четыре ракетных и два авиационных удара. Артиллерия оккупантов тоже не прекращает разрушение этих и близлежащих населенных пунктов – 13 раз за сутки россияне применяли этот вид оружия против мирных помещений. Возросла активность вражеских ДРГ. На оккупированных территориях продолжаются "кадровые назначения": "прокуратуру Северодонецка" возглавил предатель Украины, бывший адвокат Саркисян.

Донецкая область: российская оккупационная армия не прекращает обстреливать Авдеевку (жилой сектор, район церкви, садового общества и Дома культуры), Красногоровку (жилой сектор), Торецк (жилой сектор), Бахмут (жилой сектор). Утром были ракетные удары по Константиновке, Краматорску, Нью-Йорку. Разрушены жилые дома и инфраструктура, есть раненые среди гражданских, информация уточняется. За сутки по области – 4 погибших, 8 раненых.

ВИДЕО ДНЯ

Николаевщина: ночью оккупанты обстреляли окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Повреждений и пострадавших нет. Утром 13 июля было обстреляно с. Широкое Широковской общины, обстрелы были преимущественно за пределами населенного пункта. Пострадавших нет. Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Березнеговатской общины по линии разграничения. Также под обстрелами оказались территории вблизи пгт Березнеговатое, с. Кавказ, с. Семеновка и с. Высунск. Также утром оккупанты обстреляли пгт Березнеговатое. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

Херсонская область: напряженная обстановка по всей области. После взрывов в Новой Каховке повреждены многие объекты инфраструктуры и дома местных жителей. Также было уничтожено много техники оккупантов, в том числе ракет и боеприпасов. Обстрелы и взрывы продолжаются и в районах. В результате боев в Бериславском районе есть погибшие и раненые. Продолжают поступать сообщения о похищении людей. В Херсоне стало больше российских патрульных полицейских.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях.

Темы: Украинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Украина
Роль грузинсьĸого "десанта" в нашей общей борьбе за свободу
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
В Украину вернули тела еще 84 павших защитников
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: