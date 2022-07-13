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На Заході обговорюють обмеження цін на енергоресурси РФ, щоб зменшити її доходи

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 10:26
Фото drpepperscott230 із сайту Pixabay

США та союзники розмірковують над новими заходами для того, щоб позбавити коштів російську воєнну машину, але так, щоб при цьому не допустити зростання вартості енергоресурсів до такого рівня, який стане надто тяжким ударом для глобальної економіки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Оскільки є ризик, що з початком дії часткового нафтового ембарго ЄС ціни можуть ще більше злетіти, США та союзники думають про створення своєрідного картелю покупців, щоб контролювати вартість російської нафти. Лідери Групи семи попередньо погодилися підтримати обмеження на її ціну. Таким чином вдалось би досягти одразу двох цілей – щоб енергоресурси не подорожчали ще більше та щоб Росія отримувала за свою нафту менше і мала менше грошей на фінансування війни. 

Міністерка фінансів США Дженет Єллен, яка зараз перебуває з візитом в Азії, піднімає на зустрічах це питання. Після її візиту до Японії у вівторок у спільному комюніке з японським колегою вони заявили, що домовилися розглянути можливість таких обмежень.  

Водночас, для того, щоб ідея виявилась дієвою, важливо залучити Індію та Китай, які і після 24 лютого підтримують відносини з Росією – оскільки якщо цього не зробити, РФ і далі отримуватиме ті самі гроші від інших покупців. У Мінфіні США вважають, що домовитися з цими країнами реально, тому що де-факто усі покупці російської нафти мають бути зацікавлені у тому, щоб купувати її якомога дешевше. 

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван прокоментував, що якщо різні країни світу почнуть встановлювати свою граничну ціну, за яку готові купувати російську нафту, і РФ через це буде втрачати значні гроші – то це означатиме не провал санкцій, а успіх економічного тиску, тому що він забезпечуватиме основну мету.

Серед аналітиків лунають припущення, що Росія у разі реалізації такої ідеї може вдатися до заходів у відповідь і призупинити постачання нафти тим, хто ще купує її, тож важливо заздалегідь бути готовими до цього сценарію і мати альтернативних постачальників. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, з 11 липня Росія повністю зупинила постачання газу до Німеччини через "Північний потік-1". Формальною причиною є планові ремонтні роботи, які мають завершитися за 10 днів. Проте в уряді побоюються, що після завершення цього періоду постачання може не відновитися. Постачання скоротили також Італії та Австрії.

Раніше у липні глава Єврокомісії попередила про небезпеку повної зупинки поставок російського газу в ЄС.

Читайте також: Боляче, проте недостатньо: яким буде ефект нафтового ембарго для РФ.

Теми: РосіяенергетикаціниЗахід
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