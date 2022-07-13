На Западе обсуждают ограничение цен на энергоресурсы РФ, чтобы снизить ее доходы

США и союзники размышляют над новыми мерами для того, чтобы лишить средств российскую военную машину, но так, чтобы при этом не допустить роста стоимости энергоресурсов до уровня, который станет слишком тяжелым ударом для глобальной экономики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Поскольку существует риск, что с началом действия частичного нефтяного эмбарго ЕС цены могут еще больше взлететь, США и союзники думают о создании своеобразного картеля покупателей, чтобы контролировать стоимость российской нефти. Лидеры Группы семи предварительно согласились поддержать ограничения по ее цене. Таким образом, удалось бы достичь сразу двух целей – чтобы энергоресурсы не подорожали еще больше и чтобы Россия получала за свою нефть меньше и имела меньше денег на финансирование войны.

Находящаяся с визитом в Азии министр финансов США Дженет Еллен поднимает на встречах этот вопрос. После ее визита в Японию во вторник в совместном коммюнике с японским коллегой они заявили, что договорились рассмотреть возможность таких ограничений.

В то же время для того, чтобы идея оказалась действенной, важно привлечь Индию и Китай, которые и после 24 февраля поддерживают отношения с Россией – поскольку если этого не сделать, РФ и дальше будет получать те же деньги от других покупателей. В Минфине США считают, что договориться с этими странами реально, потому что де-факто все покупатели российской нефти должны быть заинтересованы в том, чтобы покупать ее как можно дешевле.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал, что если разные страны мира начнут устанавливать свою предельную цену, за которую готовы покупать российскую нефть, и РФ из-за этого будет терять значительные деньги – это будет означать не провал санкций, а успех экономического давления, потому что он будет обеспечивать основную цель.

Среди аналитиков звучат предположения, что Россия в случае реализации такой идеи может прибегнуть к ответным мерам и приостановить поставки нефти тем, кто еще покупает ее, поэтому важно заранее быть готовыми к этому сценарию и иметь альтернативных поставщиков.

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Напомним, с 11 июля Россия полностью остановила поставки газа в Германию из-за "Северного потока-1". Формальной причиной являются плановые ремонтные работы, которые должны завершиться через 10 дней. Однако в правительстве опасаются, что по завершении этого периода поставки могут не возобновиться. Снабжение сократили также Италии и Австрии.

Ранее в июле глава Еврокомиссии предупредила об опасности полной остановки поставок российского газа в ЕС.