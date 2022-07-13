Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Западе обсуждают ограничение цен на энергоресурсы РФ, чтобы снизить ее доходы

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 10:26
На Западе обсуждают ограничение цен на энергоресурсы РФ, чтобы снизить ее доходы
Фото drpepperscott230 с сайта Pixabay

США и союзники размышляют над новыми мерами для того, чтобы лишить средств российскую военную машину, но так, чтобы при этом не допустить роста стоимости энергоресурсов до уровня, который станет слишком тяжелым ударом для глобальной экономики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Поскольку существует риск, что с началом действия частичного нефтяного эмбарго ЕС цены могут еще больше взлететь, США и союзники думают о создании своеобразного картеля покупателей, чтобы контролировать стоимость российской нефти. Лидеры Группы семи предварительно согласились поддержать ограничения по ее цене. Таким образом, удалось бы достичь сразу двух целей – чтобы энергоресурсы не подорожали еще больше и чтобы Россия получала за свою нефть меньше и имела меньше денег на финансирование войны.

Реклама:

Находящаяся с визитом в Азии министр финансов США Дженет Еллен поднимает на встречах этот вопрос. После ее визита в Японию во вторник в совместном коммюнике с японским коллегой они заявили, что договорились рассмотреть возможность таких ограничений.

В то же время для того, чтобы идея оказалась действенной, важно привлечь Индию и Китай, которые и после 24 февраля поддерживают отношения с Россией – поскольку если этого не сделать, РФ и дальше будет получать те же деньги от других покупателей. В Минфине США считают, что договориться с этими странами реально, потому что де-факто все покупатели российской нефти должны быть заинтересованы в том, чтобы покупать ее как можно дешевле.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал, что если разные страны мира начнут устанавливать свою предельную цену, за которую готовы покупать российскую нефть, и РФ из-за этого будет терять значительные деньги – это будет означать не провал санкций, а успех экономического давления, потому что он будет обеспечивать основную цель.

ВИДЕО ДНЯ

Среди аналитиков звучат предположения, что Россия в случае реализации такой идеи может прибегнуть к ответным мерам и приостановить поставки нефти тем, кто еще покупает ее, поэтому важно заранее быть готовыми к этому сценарию и иметь альтернативных поставщиков.

Напомним, с 11 июля Россия полностью остановила поставки газа в Германию из-за "Северного потока-1". Формальной причиной являются плановые ремонтные работы, которые должны завершиться через 10 дней. Однако в правительстве опасаются, что по завершении этого периода поставки могут не возобновиться. Снабжение сократили также Италии и Австрии.

Ранее в июле глава Еврокомиссии предупредила об опасности полной остановки поставок российского газа в ЕС.

Темы: РосcияэнергетикаценыЗапад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: