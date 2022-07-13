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Кулеба: переговори про розблокування зерна перебувають у фінальній фазі

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 11:00

Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

Про це сказав глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанському виданню El Pais, повідомляє "Європейська правда".

"Ми за два кроки від домовленості з Росією. Необхідно вирішити питання безпеки, пов’язані з позицією Росії. Ми у фінальній фазі й зараз все залежить від Росії. Якщо вони справді захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використають це, щоб продовжувати грати у свої "Голодні ігри", вони продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів", - сказав Кулеба.

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Міністр додав, що бачить лише одну потенційну причину, чому Росія може змінити свою позицію щодо блокади зерна.

"Вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть позбавити їх від нестачі їжі. Але правда і в тому, що Росія не зацікавлена, щоб Україна експортувала, тому що вони знають, що якщо ми будемо експортувати, то отримаємо дохід від міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими", - сказав він.

Напередодні МЗС підтвердило проведення 13 липня чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо вивезення українського зерна за участі України, Туреччини, ООН і Росії.

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Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським, у яких обговорили  проблеми вивезення зерна з України і необхідність створити коридори у Чорному морі. 

Теми: Кулеба ДмитрозерноУкраїна
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