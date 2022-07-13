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Кулеба: переговоры о разблокировании зерна находятся в финальной фазе

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 11:00

Украина готова экспортировать зерновые на международный рынок, и переговоры о разблокировании поставок находятся на финальной стадии.

Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию El Pais, сообщает "Европейская правда".

"Мы в двух шагах от договоренности с Россией. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои "Голодные игры", они будут продолжать настаивать на важности переговоров", – сказал Кулеба.

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Министр добавил, что видит лишь одну потенциальную причину, почему Россия может изменить свою позицию по поводу блокады зерна.

"Они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят избавить их от недостатка пищи. Но правда и в том, что Россия не заинтересована, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, то получим доход от международных рынков, и это сделает нас сильнее", – сказал он.

Накануне МИД подтвердил проведение 13 июля четырехсторонних переговоров в Стамбуле по вывозу украинского зерна с участием Украины, Турции, ООН и России.

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Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, обсудив проблемы вывоза зерна из Украины и необходимость создать коридоры в Черном море.

Темы: Кулеба ДмитрийзерноУкраина
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