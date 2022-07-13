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У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби

Валентина РоманенкоСереда, 13 липня 2022, 11:06
У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби
фото СБУ

Служба безпеки України ліквідувала у Києві підпільну "типографію", де підробляли довідки про непридатність до військової служби.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними спецслужби, зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби.

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За даними слідства, для виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури.

Пакет фальшивих документів вони оцінювали у розмірі від 800 до 2 тисяч дол, в залежності від термінів їх оформлення.

За даними слідства, організували незаконну схему двоє мешканців столиці.

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Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої "послуги".

Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли "замовникам" через сервіси поштового зв’язку.

Дослівно: "Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій. За матеріалами СБУ обом організаторам схеми повідомлено про підозру".

 

Теми: СБУКиїв
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