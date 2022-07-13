У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби

Служба безпеки України ліквідувала у Києві підпільну "типографію", де підробляли довідки про непридатність до військової служби.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними спецслужби, зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби.

За даними слідства, для виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури.

Пакет фальшивих документів вони оцінювали у розмірі від 800 до 2 тисяч дол, в залежності від термінів їх оформлення.

За даними слідства, організували незаконну схему двоє мешканців столиці.

Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої "послуги".

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Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли "замовникам" через сервіси поштового зв’язку.

Дослівно: "Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій. За матеріалами СБУ обом організаторам схеми повідомлено про підозру".