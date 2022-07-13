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В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе

Валентина РоманенкоСреда, 13 июля 2022, 11:06
В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе
фото СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве подпольную "типографию", где подрабатывали справки о непригодности к военной службе.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным спецслужбы, злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе.

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По данным следствия, для изготовления подделок участники схемы использовали типографский цех аффилированной коммерческой структуры.

Пакет фальшивых документов они оценивали в размере от 800 до 2 тысяч долларов, в зависимости от сроков их оформления.

По данным следствия, организовали незаконную схему двое жителей столицы.

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Для поиска клиентов они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали свои услуги.

Расчет за них получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли заказчикам через сервисы почтовой связи.

Дословно: "Во время обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили бланки военно-учетных документов, фальшивые справки военкоматов и мобильные телефоны с поличным. По материалам СБУ обеим организаторам схемы сообщено о подозрении".

 

Темы: СБУКиев
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