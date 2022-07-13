Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе

Валентина РоманенкоСреда, 13 июля 2022, 11:06
фото СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве подпольную "типографию", где подрабатывали справки о непригодности к военной службе.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным спецслужбы, злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе.

По данным следствия, для изготовления подделок участники схемы использовали типографский цех аффилированной коммерческой структуры.

Пакет фальшивых документов они оценивали в размере от 800 до 2 тысяч долларов, в зависимости от сроков их оформления.

По данным следствия, организовали незаконную схему двое жителей столицы.

Для поиска клиентов они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали свои услуги.

ВИДЕО ДНЯ

Расчет за них получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли заказчикам через сервисы почтовой связи.

Дословно: "Во время обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили бланки военно-учетных документов, фальшивые справки военкоматов и мобильные телефоны с поличным. По материалам СБУ обеим организаторам схемы сообщено о подозрении".

 

Темы: СБУКиев
Главное сегодня

Зеленский сменил главу Черновицкой области

В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза зерна – Минобороны Турции

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Украинские бойцы отразили штурм россиян на Харьковщине и Бахмутском направлении – Генштаб

Посол ЕС: Назначение главы САП – технически самое простое требование Еврокомиссии к Украине

Коронавирус никуда не исчез: ВОЗ призывает страны вернуть масочный режим

Все новости...
СБУ
Оккупанты завидуют ювелирной работе украинской арты и минометчиков - СБУ
Россияне разбомбили батальон донецких боевиков - СБУ
Россияне удивляются качеству украинских вещей и "охотятся" на носки ВСУ – перехват разговоров
Последние новости
23:04
Президент Молдовы – об усилении армии: Что мы будем делать, если на нас нападет Россия?
22:52
Зеленский дал орден украинке, получившей математического "Нобеля"
22:51
В Польше собирают средства на польские дроны-камикадзе для Украины
22:44
У границы с Беларусью усилили борьбу с диверсантами – Монастырский
22:29
Зеленский о КНДР и "признании" ОРДЛО: Такое дополнительных комментариев не требует
22:28
"Как страшно говорить "был". Воспоминания о погибших от российской ракеты в ТЦ "Амстор" в Кременчуге
22:22
Делегация доложила Зеленскому об определенном успехе по зерну в Стамбуле
22:09
ЕС должен тратить больше на оборону и совместно закупать оружие – Боррель
22:03
В Демидове возобновится движение по мосту, который в июне помогла уничтожить молния
21:55
Новости экономики: переговоры о деблокаде портов, потребность Украины в $9 млрд ежемесячно
Все новости...