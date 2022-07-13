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Росіяни обстріляли село на Сумщині: пошкодили житло

Ірина БалачукСереда, 13 липня 2022, 11:23
Росіяни обстріляли село на Сумщині: пошкодили житло
ФОТО З TELEGRAM ЖИВИЦЬКОГО

Вранці 13 липня російські окупанти обстріляли село у Путивльському районі Сумської області, поцілили у подвір’я мирних мешканців.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegeram

Пряма мова Живицького: "Ніч в на Сумщині була тихою. Але о 6 ранку росіяни відкрили вогонь по одному із сіл на Путивльщині". 

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Фото з Telegram Живицького

Деталі: За словами голови ОВА, загалом було 8 "прильотів". 

 
Фото з Telegram Живицького

Окупанти влучили у подвір'я мирних мешканців, у результаті чого пошкоджено будинок.

Теми: Сумська областьвійна
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