Россияне обстреляли село в Сумской области: повреждено жилье
Среда, 13 июля 2022, 11:23
Утром 13 июля российские оккупанты обстреляли село в Путивльском районе Сумской области, попали в двор мирных жителей.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegeram
Прямая речь Живицкого: "Ночь на Сумщине была тихой. Но в 6 утра россияне открыли огонь по одному из сел на Путивльщине".
Детали: По словам главы ОВА, всего было 8 "прилетов".
Оккупанты попали в двор мирных жителей, в результате чего поврежден дом.
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