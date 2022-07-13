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Россияне обстреляли село в Сумской области: повреждено жилье

Ирина БалачукСреда, 13 июля 2022, 11:23
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЖИВИЦКОГО

Утром 13 июля российские оккупанты обстреляли село в Путивльском районе Сумской области, попали в двор мирных жителей.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegeram

Прямая речь Живицкого: "Ночь на Сумщине была тихой. Но в 6 утра россияне открыли огонь по одному из сел на Путивльщине". 

 
Фото Из Telegram Живицкого

Детали: По словам главы ОВА, всего было 8 "прилетов".

 
Фото Из Telegram Живицкого

Оккупанты попали в двор мирных жителей, в результате чего поврежден дом.

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Темы: Сумская областьвойна
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