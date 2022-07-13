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Глава МЗС Німеччини не бачить можливості для переговорів з Росією

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 11:51

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наразі не бачить можливості переговорів із Росією.

Про це вона сказала в інтерв'ю журналу Stern, пише "Європейська правда".

"Про що можна домовлятися з тим, хто навіть не бажає погоджувати гуманітарні коридори з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для евакуації мирних жителів?", - сказала Бербок.

Вона також відхилила заклики до негайного припинення вогню та переговорів, як того вимагали у відкритому листі низка німецьких знаменитостей.

"На місці українців я сприйняла б цей лист наївним, тривожним та зарозумілим. Яке право матиме міністр закордонних справ Німеччини вирішувати за Україну, яку частину країни їй віддати, скільки мільйонів її громадян має підкорятися владі Росії?", - сказала міністр.

Глава МЗС Німеччини заявила, що з початку війни вона не мала прямих контактів з російським колегою Сергієм Лавровим.

"Мені хотілося б сказати: "Давай, Сергію, давай домовимось про мир". Але сумніваюся, що Лавров ще має мандат від російського керівництва. Невідомо, яку роль у цьому грає міністр закордонних справ Росії", — сказала Бербок.

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Нагадаємо, Бербок звинуватила Лаврова у відмові від переговорів після того, як він залишив міністерську зустріч G20.

Примітно, що до цього міністри закордонних справ країн G7 влаштували бойкот Лаврову. Вони не прийшли на вечерю з усіма міністрами країн-членів G20, організовану господаркою зустрічі  Індонезією, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність Сергєя Лаврова.

Теми: НімеччинаРосія
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