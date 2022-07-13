Глава МИД Германии не видит возможности для переговоров с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пока не видит возможности переговоров с Россией.

Об этом она сказала в интервью журналу Stern, пишет "Европейская правда".

"О чем можно договариваться с тем, кто даже не хочет согласовывать гуманитарные коридоры с Международным комитетом Красного Креста для эвакуации мирных жителей?", - сказала Бербок.

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Она также отклонила призывы к немедленному прекращению огня и переговоров, как того требовали в открытом письме ряд немецких знаменитостей.

"На месте украинцев я бы восприняла это письмо наивным, тревожным и высокомерным. Какое право будет иметь министр иностранных дел Германии решать за Украину, какую часть страны ей отдать, сколько миллионов ее граждан должно подчиняться властям России?", - сказала министр.

Глава МИД Германии заявила, что с начала войны у нее не было прямых контактов с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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"Мне хотелось бы сказать: "Давай, Сергей, давай договоримся о мире". Но сомневаюсь, что у Лаврова еще есть мандат от российского руководства. Неизвестно, какую роль в этом играет министр иностранных дел России", — сказала Бербок.

Ранее Бербок обвинила глава МИД РФ Сергея Лаврова в отказе от переговоров после того, как он покинул встречу G20.

Примечательно, что до этого министры иностранных дел стран G7 устроили бойкот Лаврову. Они не пришли на ужин со всеми министрами стран-членов G20, организованной хозяйкой встречи Индонезией, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия Сергея Лаврова.