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Силовики викрили ділків, які намагалися "нажитися" на переселенцях

Валентина РоманенкоСереда, 13 липня 2022, 12:39

Правоохоронці викрили незаконну схему вимагагання коштів із переселенців за надане безкоштовне житло.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Черкаської області

Деталі: За даними спецслужби, схему організували службові особи одного з об’єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки, а також рієлтор, який вступив з ними у змову. 

Зловмисники вимагали гроші з внутрішніх переселенців за проживання в гуртожитках міста, розміщення в яких насправді було безкоштовним для цієї категорії осіб.

Пряма мова Дехтяренка: "Вони вимагали щомісячну платню за кімнату в гуртожитку, а у випадку затримок – погрожували виселенням. І це при тому, що всі витрати на проживання людей у цьому місці взяла на себе держава. Тобто для ВПО проживання в гуртожитках було безкоштовним. 

Суми, які вимагали з людей, залежали від кімнати, в яку їх заселяли, а також від кількості осіб, які там збиралися проживати. У середньому прайс ділків коливався від 1,5 до 4 тисяч гривень за місяць. 

Пошуком "клієнтів" займалися через особисті контакти та оголошення на інтернет-ресурсах. Незаконно отримані кошти зловмисники розподіляли між собою". 

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Деталі: Правоохоронці кажуть, що загалом встановили причетність учасників злочинної групи до понад 20 фактів вимагання неправомірної вигоди.

Серед постраждалих від їхніх дій – сім’ї з маленькими дітьми, а також вагітні жінки, які тікали від російських окупаційних військ зі східних та південних регіонів України. 

Вказано, що 11 липня рієлтора затримали "на гарячому" під час чергового отримання неправомірної вигоди - 4 000 грн від внутрішньо переміщеної особи за поселення та проживання в гуртожитку.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб до незаконної схеми, у тому числі службових осіб об’єкту критичної інфраструктури для притягнення до відповідальності.

Теми: СБУ
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