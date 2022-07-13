Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Силовики викрили ділків, які намагалися "нажитися" на переселенцях

Валентина РоманенкоСереда, 13 липня 2022, 12:39

Правоохоронці викрили незаконну схему вимагагання коштів із переселенців за надане безкоштовне житло.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Черкаської області

Деталі: За даними спецслужби, схему організували службові особи одного з об’єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки, а також рієлтор, який вступив з ними у змову. 

Реклама:

Зловмисники вимагали гроші з внутрішніх переселенців за проживання в гуртожитках міста, розміщення в яких насправді було безкоштовним для цієї категорії осіб.

Пряма мова Дехтяренка: "Вони вимагали щомісячну платню за кімнату в гуртожитку, а у випадку затримок – погрожували виселенням. І це при тому, що всі витрати на проживання людей у цьому місці взяла на себе держава. Тобто для ВПО проживання в гуртожитках було безкоштовним. 

Суми, які вимагали з людей, залежали від кімнати, в яку їх заселяли, а також від кількості осіб, які там збиралися проживати. У середньому прайс ділків коливався від 1,5 до 4 тисяч гривень за місяць. 

ВІДЕО ДНЯ

Пошуком "клієнтів" займалися через особисті контакти та оголошення на інтернет-ресурсах. Незаконно отримані кошти зловмисники розподіляли між собою". 

Деталі: Правоохоронці кажуть, що загалом встановили причетність учасників злочинної групи до понад 20 фактів вимагання неправомірної вигоди.

Серед постраждалих від їхніх дій – сім’ї з маленькими дітьми, а також вагітні жінки, які тікали від російських окупаційних військ зі східних та південних регіонів України. 

Вказано, що 11 липня рієлтора затримали "на гарячому" під час чергового отримання неправомірної вигоди - 4 000 грн від внутрішньо переміщеної особи за поселення та проживання в гуртожитку.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб до незаконної схеми, у тому числі службових осіб об’єкту критичної інфраструктури для притягнення до відповідальності.

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: