Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики разоблачили дельцов, пытавшихся "нажиться" на переселенцах

Валентина РоманенкоСреда, 13 июля 2022, 12:39

Правоохранители разоблачили незаконную схему вымогательства средств с переселенцев за предоставленное бесплатное жилье.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Черкасской области

Детали: По данным спецслужбы, схему организовали должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры, которому принадлежали общежития, а также вступивший с ними в сговор риелтор.

Злоумышленники требовали деньги с внутренних переселенцев за проживание в общежитиях города, размещение в которых на самом деле было бесплатным для этой категории лиц.

Прямая речь Дехтяренко: "Они требовали ежемесячную плату за комнату в общежитии, а в случае задержек – угрожали выселением. И это при том, что все расходы на проживание людей в этом месте взяло на себя государство. То есть для ВПЛ проживание в общежитиях было бесплатным.

Суммы, требовавшиеся с людей, зависели от комнаты, в которую их заселяли, а также от количества лиц, которые там собирались проживать. В среднем прайс дельцов колебался от 1,5 до 4 тысяч гривен в месяц.

Поиском "клиентов" занимались из-за личных контактов и объявлений на интернет-ресурсах. Незаконно полученные средства злоумышленники распределяли между собой.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Правоохранители говорят, что в целом установили причастность участников преступной группы к более чем 20 фактам вымогательства неправомерной выгоды.

Среди пострадавших от их действий – семьи с маленькими детьми, а также беременные женщины, бежавшие от российских оккупационных войск из восточных и южных регионов Украины.

Указано, что 11 июля риелтора задержали с поличным во время очередного получения неправомерной выгоды - 4 000 грн. от внутренне перемещенного лица за поселение и проживание в общежитии.

В настоящее время фигурантке доложено о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к незаконной схеме лиц, в том числе должностных лиц объекта критической инфраструктуры для привлечения к ответственности.

Темы: СБУ
Главное сегодня

ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы – сводка штаба

Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты

ВСУ нанесли удары по пунктам управления и посадочной площадке врага

Зеленский сменил главу Черновицкой области

В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза зерна – Минобороны Турции

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Все новости...
СБУ
В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе
Оккупанты завидуют ювелирной работе украинской арты и минометчиков - СБУ
Россияне разбомбили батальон донецких боевиков - СБУ
Последние новости
08:24
Донетчина: 3 погибших и 5 раненых за сутки
08:21
Президент Сербии увидел "почти мировую войну" в Украине
07:56
Враг обстрелял Криворожский район
07:48
фотоНа юге Хорватии почти сутки пытаются потушить масштабный пожар
07:33
Украинцы за время войны пересекли границу более 9 миллионов раз – агентство ООН
07:03
ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы – сводка штаба
06:08
Из Донбасса во Львов отправится эвакуационный поезд
05:10
ОбновленоВ Николаеве оккупанты обстреляли гражданские объекты – мэр
04:12
Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты
03:17
Зеленский наградил государственными наградами еще 136 военных
Все новости...