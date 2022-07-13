Силовики разоблачили дельцов, пытавшихся "нажиться" на переселенцах

Правоохранители разоблачили незаконную схему вымогательства средств с переселенцев за предоставленное бесплатное жилье.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Черкасской области

Детали: По данным спецслужбы, схему организовали должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры, которому принадлежали общежития, а также вступивший с ними в сговор риелтор.

Злоумышленники требовали деньги с внутренних переселенцев за проживание в общежитиях города, размещение в которых на самом деле было бесплатным для этой категории лиц.

Прямая речь Дехтяренко: "Они требовали ежемесячную плату за комнату в общежитии, а в случае задержек – угрожали выселением. И это при том, что все расходы на проживание людей в этом месте взяло на себя государство. То есть для ВПЛ проживание в общежитиях было бесплатным.

Суммы, требовавшиеся с людей, зависели от комнаты, в которую их заселяли, а также от количества лиц, которые там собирались проживать. В среднем прайс дельцов колебался от 1,5 до 4 тысяч гривен в месяц.

Поиском "клиентов" занимались из-за личных контактов и объявлений на интернет-ресурсах. Незаконно полученные средства злоумышленники распределяли между собой.

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Детали: Правоохранители говорят, что в целом установили причастность участников преступной группы к более чем 20 фактам вымогательства неправомерной выгоды.

Среди пострадавших от их действий – семьи с маленькими детьми, а также беременные женщины, бежавшие от российских оккупационных войск из восточных и южных регионов Украины.

Указано, что 11 июля риелтора задержали с поличным во время очередного получения неправомерной выгоды - 4 000 грн. от внутренне перемещенного лица за поселение и проживание в общежитии.

В настоящее время фигурантке доложено о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к незаконной схеме лиц, в том числе должностных лиц объекта критической инфраструктуры для привлечения к ответственности.