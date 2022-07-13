Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ярмоленко перейшов у клуб з ОАЕ, який очолює Ребров

Євген КізіловСереда, 13 липня 2022, 13:01
Андрій Ярмоленко на полі нового клубу, фото: скриншот з презентації клубу

Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко після розставання з лондонським "Вест Гемом" підписав контракт із клубом "Аль-Айн" із Об'єднаних Арабських Еміратів. Команду тренує інший відомий українець - Сергій Ребров.

Джерело: Суспільне Спорт

Деталі: Контракт Ярмоленка з "Аль-Айном" розрахований на наступний сезон 2022/23. Новий клуб ОАЕ вже презентував футболіста, виклавши на своїй сторінці у Twitter відео з ним.

У "Аль-Айні" Ярмоленко працюватиме під керівництвом українського тренера Сергія Реброва. Наприкінці червня екстренер "Динамо" продовжив контракт з клубом із ОАЕ ще на один сезон.

До складу "Аль-Айну" Ярмоленко перейшов як вільний агент. У червні у нього сплинув термін дії контракту з лондонським "Вест Гемом", за який він виступав упродовж чотирьох сезонів.

Для Ярмоленка "Аль-Айн" став третім закордонним клубом у кар'єрі після дортмундської "Боруссії" та "Вест Гема". Перед цим він упродовж десяти років (з 2007 по 2017) виступав за "Динамо", причому у період з 2014 по 2017 роки грав саме під керівництвом Реброва.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У "Вест Гемі" Ярмоленко був другим найбільш оплачуваним футболістом клубу із щорічною зарплатою у 6 мільйонів фунтів.

"Аль-Айн" під керівництвом Реброва зробив золотий "дубль": перемоги у чемпіонаті та Кубку ОАЕ.

Теми: футболОАЕспорт
Головне сьогодні

ЗСУ на двох напрямках відбили ворожі штурми – зведення штабу

Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти

ЗСУ завдали ударів по пунктах управління і посадковому майданчику ворога

Зеленський змінив голову Чернівецької області

У Стамбулі домовилися створити координаційний центр вивезення зерна – Міноборони Туреччини

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР

Усі новини...
футбол
Чемпіонат України з футболу відновиться у День державного прапора
Сезон УПЛ почнеться у Києві та чотирьох областях – Павелко
Віртуальні квитки на футбол принесли неймовірні гроші на відбудову України
Останні новини
09:11
фото Обстріл Миколаєва: пошкоджені готель і ТРЦ
09:07
"Ситуація тимчасова": у Нацбанку пояснили зростання готівкового долара
09:01
Російські льотчики випустили ракети по Краматорську 
08:59
Про зброю, тактику і медицину: для військових запустили мінібібліотеку
08:47
фото Гайдай: Ситуація на фронті загострюється, росіяни наступають
08:45
Болгарські винищувачі перехопили і приземлили літак-порушник
08:24
Донеччина: 3 загиблих і 5 поранених за добу
08:21
Президент Сербії побачив "майже світову війну" в Україні
08:15
Міністр юстиції про підставу для трибуналу над Путіним: Чистий злочин агресії
07:56
Ворог обстріляв Криворізький район
Усі новини...