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Ярмоленко перейшов у клуб з ОАЕ, який очолює Ребров

Євген КізіловСереда, 13 липня 2022, 13:01
Ярмоленко перейшов у клуб з ОАЕ, який очолює Ребров
Андрій Ярмоленко на полі нового клубу, фото: скриншот з презентації клубу

Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко після розставання з лондонським "Вест Гемом" підписав контракт із клубом "Аль-Айн" із Об'єднаних Арабських Еміратів. Команду тренує інший відомий українець - Сергій Ребров.

Джерело: Суспільне Спорт

Деталі: Контракт Ярмоленка з "Аль-Айном" розрахований на наступний сезон 2022/23. Новий клуб ОАЕ вже презентував футболіста, виклавши на своїй сторінці у Twitter відео з ним.

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У "Аль-Айні" Ярмоленко працюватиме під керівництвом українського тренера Сергія Реброва. Наприкінці червня екстренер "Динамо" продовжив контракт з клубом із ОАЕ ще на один сезон.

До складу "Аль-Айну" Ярмоленко перейшов як вільний агент. У червні у нього сплинув термін дії контракту з лондонським "Вест Гемом", за який він виступав упродовж чотирьох сезонів.

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Для Ярмоленка "Аль-Айн" став третім закордонним клубом у кар'єрі після дортмундської "Боруссії" та "Вест Гема". Перед цим він упродовж десяти років (з 2007 по 2017) виступав за "Динамо", причому у період з 2014 по 2017 роки грав саме під керівництвом Реброва.

Нагадаємо: У "Вест Гемі" Ярмоленко був другим найбільш оплачуваним футболістом клубу із щорічною зарплатою у 6 мільйонів фунтів.

"Аль-Айн" під керівництвом Реброва зробив золотий "дубль": перемоги у чемпіонаті та Кубку ОАЕ.

Теми: футболОАЕспорт
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