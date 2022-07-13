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Ярмоленко перешел в клуб из ОАЭ, возглавляемый Ребровым

Евгений КизиловСреда, 13 июля 2022, 13:01
Ярмоленко перешел в клуб из ОАЭ, возглавляемый Ребровым
Андрей Ярмоленко на поле нового клуба, фото: скриншот с презентации клуба

Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко после расставания с лондонским "Вест Хэмом" подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. Команду тренирует другой известный украинец – Сергей Ребров.

Источник: Суспильне Спорт

Детали: Контракт Ярмоленко с "Аль-Айном" рассчитан на следующий сезон 2022/23. Новый клуб ОАЭ уже представил футболиста, выложив на своей странице в Twitter видео с ним.

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В "Аль-Айне" Ярмоленко будет работать под руководством украинского тренера Сергея Реброва. В конце июня экс-тренер "Динамо" продлил контракт с клубом из ОАЭ еще на один сезон.

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В состав "Аль-Айна" Ярмоленко перешел как свободный агент. В июне у него истек срок действия контракта с лондонским "Вест Хэмом", за который он выступал в течение четырех сезонов.

Для Ярмоленко "Аль-Айн" стал третьим зарубежным клубом в карьере после дортмундской "Боруссии" и "Вест Хэма". До этого он на протяжении десяти лет (с 2007 по 2017) выступал за "Динамо", причем в период с 2014 по 2017 годы играл именно под руководством Реброва.

Напомним: В "Вест Хэме" Ярмоленко был вторым самым оплачиваемым футболистом клуба с ежегодной зарплатой в 6 миллионов фунтов.

"Аль-Айн" под руководством Реброва совершил золотой "дубль": победы в чемпионате и Кубке ОАЭ.

Темы: футболОАЭспорт
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