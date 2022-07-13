До Молдови подалі від армії за $10 тисяч: викрито злочинну схему
Середа, 13 липня 2022, 13:37
Правоохоронці викрили чергову злочинну схему виїзду осіб призовного віку до Молдови.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: Двом мешканцям Чернівецької області повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення українців призовного віку через державний кордон України.
Свої послуги зловмисники оцінювали у розмірі від 10 000 доларів США з людини.
Правоохоронці встановили, що чоловіки збиралися переправити до Молдови громадянина призовного віку. Під час зустрічі з ним на території АЗС у Чернівцях зловмисників затримали після передачі їм грошових коштів.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.