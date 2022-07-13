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До Молдови подалі від армії за $10 тисяч: викрито злочинну схему

Валентина РоманенкоСереда, 13 липня 2022, 13:37
До Молдови подалі від армії за $10 тисяч: викрито злочинну схему
фото прокуратури

Правоохоронці викрили чергову злочинну схему виїзду осіб призовного віку до Молдови.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Двом мешканцям Чернівецької області повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення українців призовного віку через державний кордон України.

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Свої послуги зловмисники оцінювали у розмірі від 10 000 доларів США з людини.

Правоохоронці встановили, що чоловіки збиралися переправити до Молдови громадянина призовного віку. Під час зустрічі з ним на території АЗС у Чернівцях зловмисників затримали після передачі їм грошових коштів.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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Теми: Воєнний станпрокуратура
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