До Молдови подалі від армії за $10 тисяч: викрито злочинну схему

Правоохоронці викрили чергову злочинну схему виїзду осіб призовного віку до Молдови.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Двом мешканцям Чернівецької області повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення українців призовного віку через державний кордон України.

Свої послуги зловмисники оцінювали у розмірі від 10 000 доларів США з людини.

Правоохоронці встановили, що чоловіки збиралися переправити до Молдови громадянина призовного віку. Під час зустрічі з ним на території АЗС у Чернівцях зловмисників затримали після передачі їм грошових коштів.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.