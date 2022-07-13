В Молдову подальше от армии за $10 тысяч: разоблачена преступная схема
Среда, 13 июля 2022, 13:37
Правоохранители разоблачили очередную преступную схему выезда лиц призывного возраста в Молдову.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Двум жителям Черновицкой области сообщено о подозрении по факту незаконной переправки украинцев призывного возраста через государственную границу Украины.
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Свои услуги злоумышленники оценивали в размере от 10 000 долларов США с человека.
Правоохранители установили, что мужчины собирались переправить в Молдову гражданина призывного возраста. Во время встречи на территории АЗС в Черновцах злоумышленников задержали после передачи им денежных средств.
В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.
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