В Молдову подальше от армии за $10 тысяч: разоблачена преступная схема

Правоохранители разоблачили очередную преступную схему выезда лиц призывного возраста в Молдову.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Двум жителям Черновицкой области сообщено о подозрении по факту незаконной переправки украинцев призывного возраста через государственную границу Украины.

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Свои услуги злоумышленники оценивали в размере от 10 000 долларов США с человека.

Правоохранители установили, что мужчины собирались переправить в Молдову гражданина призывного возраста. Во время встречи на территории АЗС в Черновцах злоумышленников задержали после передачи им денежных средств.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.