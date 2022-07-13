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Єврокомісія визначилася, як відбуватиметься транзит до Калінінграда через Литву - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 13:39

Єврокомісія готується найближчим часом представити пояснювальний документ щодо механізму переміщення підсанкційних товарів з Росії до Калінінграда через території ЄС.

Про це повідомляє литовський портал TV3 із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За даними видання, Єврокомісія визначить, що товари прямуватимуть до Калінінграда через територію Литви, але Литва контролюватиме кількість товарів, щоб Росія не використовувала транзит для обходу санкцій та експорту своїх товарів у треті країни.

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Джерела повідомляють, що цього тижня Єврокомісія готується подати владі Литви конкретний документ і пояснення щодо виконання санкцій ЄС проти Росії з конкретними деталями.

Також повідомляється, що Литві доведеться підготувати законодавство про те, як розраховувати квоти та зупиняти транзит у разі їх перевищення.

Ці рекомендації можна було очікувати, оскільки метою санкцій ЄС було перешкодити імпорту певних товарів з Росії чи транзиту товарів для продажу в треті країни, але вони не були спрямовані на порушення транспортування вантажів між різними частинами Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після того, як 10 липня набула чинності заборона на транзит нових видів російських товарів до Калінінграда, Литва за першу добу не пропустила 34 вантажівки

З неділі, після закінчення перехідного періоду п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, через Литву забороняється перевозити цемент, спирт, дерево, скло, алюміній, вироби з паперу, гіпс та інші товари російського походження. Раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС. 

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Теми: КалінінградЛитваЄврокомісіяРосія
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