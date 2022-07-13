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Еврокомиссия определилась, как пройдет транзит в Калининград через Литву - СМИ

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 13:39

Еврокомиссия готовится в ближайшее время представить разъяснительный документ о механизме перемещения подсанкционных товаров из России в Калининград через территории ЕС.

Об этом сообщает литовский портал TV3 со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По данным издания, Еврокомиссия определит, что товары будут направляться в Калининград через территорию Литвы, но Литва будет контролировать количество товаров, чтобы Россия не использовала транзит для обхода санкций и экспорта своих товаров в третьи страны.

Источники сообщают, что на этой неделе Еврокомиссия готовится предоставить властям Литвы конкретный документ и объяснения по выполнению санкций ЕС против России с конкретными деталями.

Также сообщается, что Литве придется подготовить законодательство о том, как рассчитывать квоты и останавливать транзит при их превышении.

Этих рекомендаций можно было ожидать, поскольку целью санкций ЕС было воспрепятствовать импорту определенных товаров из России или транзиту товаров для продаж в третьи страны, но они не были направлены на нарушение транспортировки грузов между разными частями России.

Напомним, после того, как 10 июля вступил в силу запрет на транзит новых видов российских товаров в Калининград, Литва за первые сутки не пропустила 34 грузовика.

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С воскресенья после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.

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Темы: КалининградЛитваЕврокомиссияРосcия
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