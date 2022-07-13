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Ворог обстріляв Миколаївщину з РСЗВ: загинули 5 людей - ОП

Валентина РоманенкоСереда, 13 липня 2022, 14:13
Ворог обстріляв Миколаївщину з РСЗВ: загинули 5 людей - ОП
фото з ТГ Тимошенка

Внаслідок російського обстрілу з реактивних систем залпового вогню Миколаївської області, за попередніми даними, загинули п’ятеро мирних жителів.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Станом на ранок ворог завдав 28 ударів з РСЗО по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки.

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Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних".

Теми: Миколаївська областьвійна
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