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Враг обстрелял Николаевщину из РСЗО: погибли 5 человек - ОП

Валентина РоманенкоСреда, 13 июля 2022, 14:13
фото из ТГ Тимошенко

В результате российских обстрелов из реактивных систем залпового огня Николаевской области, по предварительным данным, погибли пятеро мирных жителей.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на утро враг нанес 28 ударов из РСЗО по разным населенным пунктам. В результате была повреждена больница и жилые дома.

Также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли 5 гражданских".

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Темы: Николаевская областьвойна
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