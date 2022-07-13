Враг обстрелял Николаевщину из РСЗО: погибли 5 человек - ОП
Среда, 13 июля 2022, 14:13
В результате российских обстрелов из реактивных систем залпового огня Николаевской области, по предварительным данным, погибли пятеро мирных жителей.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь: "По состоянию на утро враг нанес 28 ударов из РСЗО по разным населенным пунктам. В результате была повреждена больница и жилые дома.
Также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли 5 гражданских".
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