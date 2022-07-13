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Канада дозволила ремонтувати у себе турбіни "Північного потоку-1" протягом двох років - ЗМІ

Середа, 13 липня 2022, 14:26

Угода уряду Канади щодо ремонту турбін, що належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць — це набагато більша домовленість, ніж повідомлялося раніше.

Про це пише The Globe and Mail з посиланням на два урядові джерела, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, Міністерство внутрішніх справ Канади надало німецькому промисловому гіганту Siemens Energy звільнення від санкцій щодо Росії на два роки.

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Це дозволяє компанії відправляти турбіни для газопроводу "Північний потік-1", контрольний пакет акцій якого належить російському "Газпрому", що контролюється державою, на об'єкти Siemens Canada в Монреалі для регулярного ремонту та технічного обслуговування.

Один із чиновників підкреслив, що домовленість із Siemens дозволяє уряду Канади відкликати дозвіл на зняття санкцій у будь-який час.

Посол України в Канаді Юлія Ковальов висловила розчарування дворічною угодою. "Доходи від газу та нафти безпосередньо підтримують російську армію. Вагатися навіть протягом двох років і показувати, що "Газпром" може отримати те, що він хоче, це небезпечний прецедент", — сказала вона.

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За словами джерел, одна з турбін, яка застрягла в Монреалі через санкції проти "Газпрому", відправляється назад до Європи, а решту п'ять буде відправлено до Siemens Canada протягом наступних двох років для регулярного технічного обслуговування.

Siemens Canada відправить турбінне обладнання до Німеччини, уряд якої потім передасть його Росії. Непрямий маршрут повернення може дозволити Канаді заявити, що вона не порушила санкцій.

Нагадаємо, Світовий конгрес українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції. 

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.

В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.

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Теми: Канадагаз
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