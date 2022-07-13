Канада разрешила ремонтировать у себя турбины "Северного потока-1" в течение двух лет - СМИ

Соглашение правительства Канады о ремонте принадлежащих России турбин охватывает период до двух лет и позволит импортировать и реэкспортировать до шести единиц — это гораздо большая договоренность, чем сообщалось ранее.

Об этом пишет The Globe and Mail со ссылкой на два правительственных источника, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, Министерство внутренних дел Канады предоставило немецкому промышленному гиганту Siemens Energy освобождение от санкций в отношении России на два года.

Это позволяет компании отправлять турбины для газопровода "Северный поток-1", контрольный пакет акций которого принадлежит контролируемому государством российскому "Газпрому" на объекты Siemens Canada в Монреале для регулярного ремонта и технического обслуживания.

Один из чиновников подчеркнул, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение на снятие санкций в любое время.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив выразила разочарование двухлетним соглашением. "Доходы от газа и нефти напрямую поддерживают российскую армию. Тянуть даже в течение двух лет и показывать, что "Газпром" может получить то, что он хочет, это опасный прецедент", — сказала она.

По словам источников, одна из турбин, застрявшая в Монреале из-за санкций против "Газпрома", отправляется обратно в Европу, а остальные пять будут отправлены в Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного технического обслуживания.

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Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Косвенный маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила санкции.

Напомним, Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.

Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкций, отдав турбину для российского газопровода.

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