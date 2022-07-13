Втягуванням Білорусі у війну Росія намагається поглинути її та населити z-zомбі – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що спробою втягнути Білорусь у війну в Україні Кремль переслідує мету ослаблення режиму Олександра Лукашенка та поглинання РБ.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності.

Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі".