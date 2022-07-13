Втягуванням Білорусі у війну Росія намагається поглинути її та населити z-zомбі – Подоляк
Середа, 13 липня 2022, 14:39
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що спробою втягнути Білорусь у війну в Україні Кремль переслідує мету ослаблення режиму Олександра Лукашенка та поглинання РБ.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова: "Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності.
Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі".
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