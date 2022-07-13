Втягиванием Беларуси в войну Россия пытается поглотить ее и населить z-zомби – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что попыткой втянуть Беларусь в войну в Украине Кремль преследует цель ослабления режима Александра Лукашенко и поглощение РБ.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Нужно понимать, что за попытками вовлечения Беларуси в войну стоит не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной состоятельности.

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России требуется утилизация белорусской армии и утрата опоры власти режимом Лукашенко. Далее – поглощение РБ и оккупация российскими z-zомби".