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У Запоріжжі – вибухи: приліт у підприємство, є постраждалі

Ірина БалачукСереда, 13 липня 2022, 14:54
Фото ілюстративне з Telegram ЗОВА

В обідню пору 13 липня у місті Запоріжжя пролунали вибухи – російські ракети влучили у підприємство.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді", секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в Telegram

Дослівно ЗОВА: "В обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста".

Деталі: Більше інформації у ЗОВА пообіцяли надати пізніше.

Влада закликає мешканців зберігати спокій, дотримуватись правил повітряної тривоги та не розголошувати інформацію про влучання ворожих ракет.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив "Українській правді", що росіяни вдарили по Запоріжжю 2 крилатими ракетами з акваторії Чорного моря.  

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що в результаті російського ракетного удару є постраждалі. На місці працюють відповідні служби.

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Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьвійна
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