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В Запорожье – взрывы: прилет в предприятие, есть пострадавшие

Ирина БалачукСреда, 13 июля 2022, 14:54
Фото иллюстративное с Telegram ЗОВА

В обед 13 июля в городе Запорожье раздались взрывы – российские ракеты попали в предприятие.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде", секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Дословно ЗОВА: "В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города".

Детали: Больше информации в ЗОВА пообещали предоставить позже.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие, соблюдать правила воздушной тревоги и не разглашать информацию о попадании вражеских ракет.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил "Украинской правде", что россияне ударили по Запорожью 2 крылатыми ракетами из акватории Черного моря.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате российского ракетного удара есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы.

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Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьвойна
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