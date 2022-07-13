Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Стамбулі почались переговори про розблокування українського зерна

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 15:16

У Стамбулі розпочалися чотиристоронні переговори щодо вивезення українського зерна за участі делегацій України, Туреччини, ООН і Росії.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на турецького чиновника, пише "Європейська правда".

Це перші переговори України та Росії з офіційними особами ООН і Туреччини, спрямовані на те, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо експорту українського зерна, заблокованого РФ.

Реклама:

Оскільки Україна є життєво важливим експортером пшениці та зерна, вторгнення Росії в країну спричинило різке зростання цін на продовольство, а мільйони людей зіткнулися з голодом по всьому світу.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив що "ми за два кроки від домовленості з Росією". Міністр додав, що бачить лише одну потенційну причину, чому Росія може змінити свою позицію щодо блокади зерна.

МЗС наголосило що країна виступає за те, аби питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. 

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні зустрічі у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським, у яких обговорили  проблеми вивезення зерна з України і необхідність створити коридори у Чорному морі. 

Теми: ТуреччиназерноУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: