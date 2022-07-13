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У Стамбулі почались переговори про розблокування українського зерна

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 15:16

У Стамбулі розпочалися чотиристоронні переговори щодо вивезення українського зерна за участі делегацій України, Туреччини, ООН і Росії.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на турецького чиновника, пише "Європейська правда".

Це перші переговори України та Росії з офіційними особами ООН і Туреччини, спрямовані на те, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо експорту українського зерна, заблокованого РФ.

Оскільки Україна є життєво важливим експортером пшениці та зерна, вторгнення Росії в країну спричинило різке зростання цін на продовольство, а мільйони людей зіткнулися з голодом по всьому світу.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив що "ми за два кроки від домовленості з Росією". Міністр додав, що бачить лише одну потенційну причину, чому Росія може змінити свою позицію щодо блокади зерна.

МЗС наголосило що країна виступає за те, аби питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. 

Напередодні зустрічі у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським, у яких обговорили  проблеми вивезення зерна з України і необхідність створити коридори у Чорному морі. 

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Теми: ТуреччиназерноУкраїнаРосія
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