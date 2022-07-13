Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Стамбуле начались переговоры о разблокировании украинского зерна

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 15:16

В Стамбуле начались четырехсторонние переговоры по вывозу украинского зерна с участием делегаций Украины, Турции, ООН и России.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на турецкого чиновника, пишет "Европейская правда".

Это первые переговоры Украины и России с официальными лицами ООН и Турции, направленные на то, чтобы выйти из многомесячного тупика по экспорту украинского зерна, заблокированного РФ.

Поскольку Украина является жизненно важным экспортером пшеницы и зерна, вторжение России в страну привело к резкому росту цен на продовольствие, а миллионы людей по всему миру столкнулись с голодом.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил что "мы в двух шагах от договоренности с Россией". Министр добавил, что видит лишь одну потенциальную причину, почему Россия может изменить свою позицию по поводу блокады зерна.

МИД подчеркнул, что страна выступает за то, чтобы вопрос разблокирования украинского зерна решался под эгидой ООН.

В преддверии встречи в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, в которых обсудили проблемы вывоза зерна из Украины и необходимость создать коридоры в Черном море.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ТурциязерноУкраинаРосcия
Главное сегодня

фото, дополненоОбстрел Николаева: 9 ракет, повреждены отель, ТРЦ, учебные заведения

ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы – сводка штаба

Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты

ВСУ нанесли удары по пунктам управления и посадочной площадке врага

Зеленский сменил главу Черновицкой области

В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза зерна – Минобороны Турции

Все новости...
Турция
Делегации Украины, России, Турции и ООН встретятся в Стамбуле по разблокированию зерна
Путин в Тегеране встретится с Эрдоганом
Турция отпустила корабль с зерном из оккупированного Бердянска, МИД вызвал посла
Последние новости
10:00
Британская разведка: силы РФ на Донбассе за последние дни фактически не продвинулись
09:58
Защитники за сутки уничтожили 300 оккупантов и 2 вражеских самолета
09:57
В Херсоне оккупанты уничтожают памятники, в Луганской области - эксплуатируют пенсионеров
09:51
В Греции разбился вертолет, тушивший лесные пожары: двое погибших
09:38
Донетчину активно атакуют, в Херсонской области все больше российских войск – ОВА
09:22
В отчете Еврокомиссии снова раскритиковали состояние верховенства права в Венгрии и Польше
09:11
фото, дополненоОбстрел Николаева: 9 ракет, повреждены отель, ТРЦ, учебные заведения
09:07
"Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
09:01
Россияне ударили с самолетов по Краматорску и обстреляли Славянск
08:59
Об оружии, тактике и медицине: для военных запустили минибиблиотеку
Все новости...