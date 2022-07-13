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"Укри вйо... і вйо...": окупанти на Харківщині місяць не можуть виконати наказ про наступ - СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 13 липня 2022, 15:36
ілюстративне фото ЗСУ

Українські захисники так затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ.

Джерело: нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити Службі безпеці України

Пряма мова окупанта: "Та вже місяць у цьому селі сидимо! Ні*уя в наступ не можемо рушити нормально. Укри вйо*ють і вйо*ють наш підрозділ, не дають рушити"

Деталі: За даними СБУ, російський окупант ділиться зі своїм "побратимом", який також воює у лавах окупантів, але на іншому напрямку.

Ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, які знищують техніку та озброєння росіян, зокрема міномети, тож бажаючих йти в наступ немає.

"Сподіваємося, зовсім скоро так говоритимуть окупанти по всій лінії фронту", - резюмують в СБУ.

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Теми: СБУвійнаРосія
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