"Укры въе... и въе...": оккупанты на Харьковщине месяц не могут двинуться в наступление - СБУ

Украинские защитники так зажали оккупантов на Харьковщине, что те уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении.

Источник: новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить Службе безопасности Украины

Прямая речь оккупанта: "Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться".

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Детали: По данным СБУ, российский оккупант делится со своим "побратимом", также воюющим в рядах оккупантов, но на другом направлении.

Враг признает высокий уровень подготовки и эффективность работы украинских защитников, уничтожающих технику и вооружение россиян, в частности минометы, поэтому желающих идти в наступление нет.

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"Надеемся, совсем скоро так будут говорить оккупанты по всей линии фронта", - резюмируют в СБУ.