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Новий посол України в Польщі вручив вірчі грамоти Дуді

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 16:33

Новий посол України в Польщі Василь Зварич вручив польському президенту Анджею Дуді вірчі грамоти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство України в Польщі у Twitter, опублікувавши фото церемонії.

Василь Зварич прибув до Варшави, щоб почати виконувати свої обов’язки, в середині червня.

Він був призначений послом на початку лютого 2022 року. 

До цього Василь Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

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Андрій Дещиця, якого Василь Зварич замінив на посаді, працював послом у Польщі з 2014 року.

Теми: Польщадипломатичні відносиниДуда
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