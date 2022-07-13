Новий посол України в Польщі вручив вірчі грамоти Дуді

Новий посол України в Польщі Василь Зварич вручив польському президенту Анджею Дуді вірчі грамоти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство України в Польщі у Twitter, опублікувавши фото церемонії.

Сьогодні Посол України в Республіці Польща @Vasyl_Zvarych вручив Президенту Республіки Польща @AndrzejDuda вірчі грамоти. pic.twitter.com/A8EqegFoch — Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 13, 2022

Василь Зварич прибув до Варшави, щоб почати виконувати свої обов’язки, в середині червня.

Він був призначений послом на початку лютого 2022 року.

До цього Василь Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

Андрій Дещиця, якого Василь Зварич замінив на посаді, працював послом у Польщі з 2014 року.