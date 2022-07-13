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Новий посол України в Польщі вручив вірчі грамоти Дуді

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 16:33

Новий посол України в Польщі Василь Зварич вручив польському президенту Анджею Дуді вірчі грамоти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство України в Польщі у Twitter, опублікувавши фото церемонії.

Василь Зварич прибув до Варшави, щоб почати виконувати свої обов’язки, в середині червня.

Він був призначений послом на початку лютого 2022 року. 

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До цього Василь Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

Андрій Дещиця, якого Василь Зварич замінив на посаді, працював послом у Польщі з 2014 року.

Теми: Польщадипломатичні відносиниДуда
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