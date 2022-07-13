Новый посол Украины в Польше вручил верительные грамоты Дуде

Новый посол Украины в Польше Василий Зварыч вручил польскому президенту Анджею Дуди верительные грамоты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство Украины в Польше в Twitter, опубликовав фото церемонии.

Сьогодні Посол України в Республіці Польща @Vasyl_Zvarych вручив Президенту Республіки Польща @AndrzejDuda вірчі грамоти. pic.twitter.com/A8EqegFoch — Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 13, 2022

Василий Зварыч прибыл в Варшаву, чтобы начать исполнять свои обязанности, в середине июня.

Он был назначен послом в начале февраля 2022 года.

До этого Василий Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, являлся заместителем директора департамента информационной политики министерства иностранных дел, а также был советником-посланником посольства Украины в Польше.

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Андрей Дещица, которого Василий Зварыч сменил в должности, работал послом в Польше с 2014 года.