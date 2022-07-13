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Новый посол Украины в Польше вручил верительные грамоты Дуде

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 16:33

Новый посол Украины в Польше Василий Зварыч вручил польскому президенту Анджею Дуди верительные грамоты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство Украины в Польше в Twitter, опубликовав фото церемонии.

Василий Зварыч прибыл в Варшаву, чтобы начать исполнять свои обязанности, в середине июня.

Он был назначен послом в начале февраля 2022 года.

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До этого Василий Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, являлся заместителем директора департамента информационной политики министерства иностранных дел, а также был советником-посланником посольства Украины в Польше.

Андрей Дещица, которого Василий Зварыч сменил в должности, работал послом в Польше с 2014 года.

Темы: Польшадипломатические отношенияДуда
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