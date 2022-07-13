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До 8 років засуджено придністровського агента РФ, який готував теракти на Одещині

Євген КізіловСереда, 13 липня 2022, 16:56
фото Getty Images

Суд дав 8 років в'язниці жителю невизнаного Придністров’я, який на замовлення військової розвідки РФ спланував серію терактів в Одеській області.

Джерело: СБУ і прокуратура в Telegram

Деталі: Співробітники СБУ затримали зловмисника на початку січня "на гарячому" – коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.

У ході слідства встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної "Придністровської молдовської республіки".

Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів. Встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року та понівечення пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні.

Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області.

В СБУ вважають, що таким чином, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито "наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв".

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Суд визнав агента винним за кримінальною статтею "Терористичний акт" і виніс вирок – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: РосіяОдеська областьшпигунствоПридністров'я
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