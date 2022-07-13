Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До 8 років засуджено придністровського агента РФ, який готував теракти на Одещині

Євген КізіловСереда, 13 липня 2022, 16:56
До 8 років засуджено придністровського агента РФ, який готував теракти на Одещині
фото Getty Images

Суд дав 8 років в'язниці жителю невизнаного Придністров’я, який на замовлення військової розвідки РФ спланував серію терактів в Одеській області.

Джерело: СБУ і прокуратура в Telegram

Деталі: Співробітники СБУ затримали зловмисника на початку січня "на гарячому" – коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.

Реклама:

У ході слідства встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної "Придністровської молдовської республіки".

Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів. Встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року та понівечення пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні.

Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області.

ВІДЕО ДНЯ

В СБУ вважають, що таким чином, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито "наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв".

Суд визнав агента винним за кримінальною статтею "Терористичний акт" і виніс вирок – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: РосіяОдеська областьшпигунствоПридністров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримали десятки рейсів
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: