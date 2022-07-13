К 8 годам приговорен приднестровский агент РФ, готовивший теракты в Одесской области

Суд дал 8 лет тюрьмы жителю непризнанного Приднестровья, который по заказу военной разведки РФ спланировал серию терактов в Одесской области.

Источник: СБУ и прокуратура в Telegram

Детали: Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в начале января "на горячем" – когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

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В ходе следствия установлено, что агент-иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной "Приднестровской молдавской республики".

Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области путем проведения диверсий и террористических актов. Установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года и изуродование памятного знака Героев Небесной Сотни.

Следующими объектами посягательства агента должны были стать офисы волонтерских и патриотических организаций, а также военная техника в Одесской области.

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В СБУ считают, что таким образом накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений".

Суд признал агента виновным по уголовной статье "Террористический акт" и вынес приговор – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.