В окупованому Криму визнали, що туристичний сезон у них провалився

Маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що кількість туристів, які відвідали Крим за червень, виявилася на 40% меншою за аналогічний показник у 2021 році.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Червень ми брали динаміку, аналізуючи лише колективні засоби розміщення без приватного сектору, - 815 тисяч відпочиваючих. Порівняно з минулим роком - менше на 40%, з 2019-го - всього на 12%. Розуміємо, що сезон повноцінно не відбувся".

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Деталі: Маріонетковий ставленик Кремля сподівається, що туристична логістика в окупованому Криму зміниться наступного року "через відкриття курортів у Херсонській та Запорізькій областях".

Пряма мова: "Наступний рік буде іншим. Я впевнений, що будуть відкриті курорти в Херсонській, Запорізькій областях, інших областях України. Крим буде транзитним регіоном, інші регіони включаться до процесу.

Сама логістика турпотоків зміниться наступного року. Це вже буде інша реальність, інші виклики, але впевнений, що ми впораємося з ними".

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Деталі: Глава Ростуризму Заріна Догузова заявила, що окупанти розраховують, що падіння турпотоку не стане критичним і не перевищить 30%, але за прогнозами "туристів" в окупований Крим приїде на 30-50% мішне, ніж у 2021 році.

Догузова також розповіла, що Кримський півострів у перспективі 5-10 років повинен "стати еталонним, якісним, сучасним курортом, який нічим не поступається кращим світовим аналогам".