Марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что число туристов, посетивших Крым за июнь, оказалось на 40% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "По июню мы брали динамику, анализируя только коллективные средства размещения без частного сектора, - 815 тысяч отдыхающих. По сравнению с прошлым годом - меньше на 40%, с 2019-м - всего на 12%. Понимаем, что сезон полноценно не состоялся".

Детали: Марионетка Кремля надеется, что туристическая логистика в оккупированном Крыму изменится в следующем году "из-за открытия курортов в Херсонской и Запорожской областях".

Прямая речь: "Следующий год будет другим. Я уверен, будут открыты курорты в Херсонской, Запорожской областях, других областях Украины. Крым будет транзитным регионом, другие регионы включатся в процесс.

Сама логистика турпотоков изменится в следующем году. Это уже будет другая реальность, другие вызовы, но уверен, что мы с ними справимся".

Детали: Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что оккупанты рассчитывают, что падение турпотока не станет критичным и не превысит 30%, но по прогнозам "туристов" в оккупированный Крым приедет на на 30-50% мешьне, чем в 2021 году.

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Догузова также рассказала, что Крымский полуостров в перспективе 5-10 лет должен "стать эталонным, качественным, современным круглогодичным курортом, который ничем не уступает лучшим мировым аналогам".